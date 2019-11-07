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إحالة 08 محاضر مخالفات صحية على العدالة بالكاف

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:45 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، نظمت يوم 06 نوفمبر 2019 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتاجروين من ولاية الكاف بمشاركة دورية من مصلحة الطريق العمومي بالكاف ودورية من النظام العام ودورية من شرطة المرور، حملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:


- إيقاف 24 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- القيام بـ 112 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.

- تحرير 07 محاضر عدلية.

- تحرير 09 مخالفات مرورية.

- تحرير 02 محاضر جبائية ومحضر صحي.

- إحالة 08 محاضر مخالفات صحية على العدالة.
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