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الفوج الثالث من شباب الجامعات يزور مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:47 م
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الفوج الثالث
الفوج الثالث
إسماعيل منطاوي
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انطلق الفوج الثالث من طلاب جامعة حلوان، لزيارة مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن، لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة؛ لتعريفهم بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف نواحي التنمية.

وأكد د. عبد الغفار، أهمية هذه المبادرة، التي تسعى من خلالها الوزارة لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة فى المشاركة المجتمعية وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

وتم اصطحاب الطلاب في جولة للورش الإنتاجية ومعامل المصنع؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج داخل المصنع. حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول المصنع، والأنشطة التي يقوم بها.

ومن ناحيته، أشار الأستاذ أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير إلى أن مبادرة "كل يوم جديد تهدف إلى تنفيذ جولات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للمشروعات القومية الكبرى بنطاق الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصري، وإطلاع الطلبة على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في كافة المجالات.

وبدورهم أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية ومادية داخل هذه المصانع، مشيدين بأداء العاملين وجودة منتجاتهم، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذي عزز لديهم ثقتهم فى صناعة بلدهم.
جدير بالذكر أن مصنع الطائرات هو أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، ويمثل الركيزة الأساسية لصناعة الطيران في مصر منذ إنشائه، وقد قام المصنع بإسهامات عديدة في مجال تصنيع وتجميع الطائرات.
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