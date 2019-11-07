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والدة الطالب المنتحر من الطابق العاشر بالمعادي: "ملقاش شغل يصرف بيه علينا"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:42 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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استمعت نيابة المعادي الجزئية، لأقوال والدة الطالب الثانوي المنتحر بإلقاء نفسه من الطابق العاشر، والتي قالت إن نجلها كان قليل الكلام في الفترة الأخيرة ومنطويا وكان منذ شهور يبحث عن عمل للإنفاق عليها ولكن دون جدوى، وأضافت أنه أصابه اكتئابا شديدا ورفض الذهاب إلى المدرسة وأنهما مقيمان بالعقار المجاور لمدرسته ويوم الواقعة تم الاتصال بها من المدرسة ليتم إبلاغها بالعثور على نجلها جثة هامدة داخل المدرسة بعدما قام بالانتحار من الطابق العاشر بالعقار ملك لهما وسقط داخل المدرسة مما أدى إلى وفاته فى الحال.

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بدفن جثة الشاب وتسليم الجثة لذويه.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعادي بسقوط شاب سوداني من الطابق العاشر جثة هامدة، وعلى الفور انتقلت قوة من دائرة القسم بقيادة العقيد وليد عوض نائب المأمور إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب سوداني الجنسية يبلغ من العمر 20 سنة بداخل سور مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت تحريات الرائد إسلام سعيد معاون أول مباحث القسم أن الشاب يدرس بالمرحلة الثانوية، ومقيم مع والدته بالدور العاشر بالعقار المجاور للمدرسة، وتم نقله إلى المشرحة، وأمر العميد خالد الدمرداش مأمور قسم المعادي بتحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
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