حصاد شامل للجولة الثالثة من دوري القسم الثاني (أرقام)



ثم تعيين أحمد صالح مدير فني لفريق الاعلاميين بدلًا من جميل حلمي بعد الهزيمة من شبان قنا.



أرقام وأهداف الجولة الثالثة بالصعيد



أكبر فوز كان من نصيب بترول أسيوط على سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل الأهداف كل من محمود كمال ومحمد فرحات ( كاستيلو) وايهاب فؤاد من ركلة جزاء، وسجل لسوهاج محمد عبد السميع وجون اتشو ٠

فاز بنى سويف على المنيا بهدفين في الدقائق الأخيرة عن طريق على وزه ومحمود مكى.



فاز البنك الأهلي خارج ملعبة على الفيوم بهدف إسلام صلاح سولارى ٠

فاز شباب قنا على الإعلاميين بهدف إبراهيم حسن، وفاز تليفونات بني سويف على الألومنيوم بهدف صلاح فتحي.



وشهدت الجولة تعادل ايجابي بهدفين لكل منهما بين ديروط وطهطا، نجح ديروط في تسجيل هدفين خلال 6 دقائق في الشوط الأول عن طريق حمادة زيدان في الدقيقة 28،23 تحت قيادة حمادة رسلان في أول مبارياته مع ديروط، وتعادل طهطا في الشوط الثاني عن طريق أحمد ماهر هدفين.



- المجموعة الثانية



أقيمت 6 مباريات في الأسبوع الثالث للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة للقسم الثاني، شهدت الجولة 5 انتصارات وتعادل وحيد.



وتم تسجيل 12 هدف منهم 6 أهداف في الشوط الأول، وتم احتساب 3 ضربات جزاء ثم تسجيل ضربتين عن طريق أحمد سمير موسى لاعب الزرقا وحسن الشاذلى، واضاع لاعب الرزقا ضربة جزاء.



- أرقام وأهداف الجولة الثالثة بالقاهرة والقناة



يتصدر قائمة الهدافين شادى حسين برصيد 4 أهداف يليه إسماعيل بامبا ومصطفى زيكو هدفين، وتم تسجيل 3 أهداف في الوقت الضائع عن طريق إسلام هشام وأحمد الجندي وشريف أشرف.



أكبر فوز كأن من نصيب النجوم على كوكاكولا بأربعة أهداف عن طريق أحمد غريب،ومحمود صابر، وأحمد سعيد، وإسلام هشام.



وحقق فريق الداخلية أول فاز بقيادة هشام زكريا على فريق الزرقا بهدفين مقابل هدف، سجل الأهداف إسماعيل بامبا هدفين الداخلية، وأحمد سمير موسى هدف الرزقا من ضربة جزاء.



واصل فريق سيراميكا انتصاراته بالفوز على بتروجت بهدف محمد جمال، وحقق منتخب السويس انتصار الثلاث على التوالي بالفوز على النصر بهدف حسن الشاذلى من ضربة جزاء.



وفاز القناة على جمهورية شبين بهدف في الوقت القاتل عن طريق شريف أشرف ٠

وتعادل الترسانة مع المريخ بهدف لكل منهما، تقدم إيهاب فؤاد للترسانة في الشوط الأول وتعادل أحمد الجندي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- المجموعة الثالثة



أقيمت 6 مباريات في الأسبوع الثالث للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى للقسم الثاني، وشهدت الجولة5 انتصارات وتعادل مباراة سلبي، حيث ثم تسجيل 10 أهداف منهم 7 أهداف في الشوط الأول، مقابل 3 أهداف في الشوط الثاني ٠

ثم احتساب ركلة جزاء اضاعه عماد حلمى لاعب دكرنس امام فريق الحمام ٠

يتصدر قائمة الهدافين محمود الملك هدفين من ضربتين جزاء، وأحمد العوضي.



أرقام وأهداف الجولة الثالثة



أكبر فوز كان من نصيب أبو قير على فريق بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف مصطفى الخواجه، ومصطفى بهاء، ومحمود عبد المجيد الملك من ضربة جزاء، وسجل هدف البلدية محمود شهاب.



فاز فاركو على المالية بهدفين إسلام الفوالى، وعلى بهيج، وغزل المحلة على المنصورة بهدفين هانى عادل، وعبده يحيى، ودمنهور على الأوليمبي بهدف عمار شريف، والحمام على دكرنس بهدف يايا كونيه، وتعادل بيلا مع الرجاء بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الأولى



1- بنى سويف 9 نقاط

2- البنك الأهلي 7 نقاط

3- تليفونات بني سويف 7 نقاط.

4- بترول أسيوط 6 نقاط

5- شباب قنا 6 نقاط

6- الفيوم 3 نقاط

7- الألومنيوم 3 نقاط

8- الإعلاميين نقطتين

9- طهطا نقطتين

10- ديروط نقطتين

11- سوهاج نقطة وحيدة

12- المنيا نقطة وحيدة



المجموعة الثانية



1- سيراميكا 9 نقاط

2- منتخب السويس 9 نقاط

3- القناة 7 نقاط

4- النجوم 5 نقاط

5- جمهورية شبين 4 نقاط

6- بتروجت 4 نقاط

7- الداخلية 3 نقاط

8- كوكاكولا 3 نقاط

9- المريخ نقطتين

10- الترسانة نقطتين

11- الرزقا نقطة وحيدة

12- النصر بدون نقاط



ترتيب المجموعة الثالثة



1- غزل المحلة 7 نقاط

2- فاركو 7 نقاط

3- دمنهور 7 نقاط

4- دكرنس 6 نقاط

5- أبو قير 5 نقاط

6- الرجاء 5 نقاط

7- الحمام 4 نقاط

8- بيلا نقطتين

9- المنصورة نقطتين

10- بلدية المحلة نقطة وحيدة

11-المالية نقطة وحيدة

12- الأوليمبي بدون نقاط

أقيمت 18 مباراة في الأسبوع الثالث، بالثلاث مجموعات، من دوري القسم الثاني، شهدوا أحرز 36 هدفًا منهم 18 هدف في الشوط الأول،18 هدف في الشوط الثاني.حيث شهدت المجموعة الأولى تسجيل 14 هدفًا، والثانية 12 هدفًا والثالثة 10 أهداف، وتحقق الفوز في 15 مباراة، مقابل 3 تعادلات، منهم تعادل واحد سلبي،وتعادلان ايجابيان.ثم احتساب 5 ضربات جزاء، شهدوا تسجيل 3 ضربات وإضاعة ضربتين منهم.حقق سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس وبنى سويف العلامة الكاملة في الفوز بالثلاث مباريات، بينما لم يحصل فريق النصر والأولبميى على أى نقاط.- المجموعة الأولىأقيمت 6 مباريات في الأسبوع الثالث للمجموعة الأولى والتي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد، بجانب فريقى الإعلاميين والبنك الأهلي، شهدت اللقاءات خمسة انتصارات، وتعادل واحد، حيث ثم إحراز 14 هدف منهم 5 أهداف في الشوط الأول، و9 أهداف في الشوط الثاني.شهدت الجولة ضربة جزاء ثم تسجيله عن طريق إيهاب فؤاد لاعب بترول أسيوط٠