Advertisements
Advertisements
Advertisements

بشرى سارة لصغار العاملين بالكهرباء بمناسبة المولد النبوي الشريف

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في اجتماعه برئاسة الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة، على أهمية التواصل والتنسيق مع المسئولين بوزارة الكهرباء من أجل النهوض بالعملية الإنتاجية وتحسين أداء وأحوال العاملين.

ووجه رئيس النقابة العامة الشكر لكل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أسامة عسران نائب الوزير والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة والمحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب، على رعايتهم لجميع العاملين في القطاع والموافقة على صرف حافز المولد النبوي الشريف بواقع 110 جنيهات للحرفيين والسائقين وعمال الخدمات المعاونة بقطاع الكهرباء.

وكما بعث مجلس إدارة النقابة العامة برسالة شكر وتقدير للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والدكتور ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على رعايتهما المتواصلة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرارات مهمة بشأن سد النهضة عقب اجتماع الدول الثلاث برعاية أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ ساعة و 17 دقيقة

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ ساعة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفراجة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

منذ حوالي 5 ساعات

أقوى مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد ليبيريا

منذ أقل من ساعتين

أردوغان يحدد مكان نجل أبو بكر البغدادي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الدكتورة مها العطار تكشف سببين في وفاة هيثم أحمد زكي

منذ ساعتين و 8 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:23 م

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

05:26 ص

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

05:54 ص

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

10:05 ص

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

01:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status