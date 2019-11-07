بشرى سارة لصغار العاملين بالكهرباء بمناسبة المولد النبوي الشريف

أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في اجتماعه برئاسة الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة، على أهمية التواصل والتنسيق مع المسئولين بوزارة الكهرباء من أجل النهوض بالعملية الإنتاجية وتحسين أداء وأحوال العاملين.



ووجه رئيس النقابة العامة الشكر لكل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أسامة عسران نائب الوزير والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة والمحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب، على رعايتهم لجميع العاملين في القطاع والموافقة على صرف حافز المولد النبوي الشريف بواقع 110 جنيهات للحرفيين والسائقين وعمال الخدمات المعاونة بقطاع الكهرباء.



وكما بعث مجلس إدارة النقابة العامة برسالة شكر وتقدير للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والدكتور ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على رعايتهما المتواصلة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.