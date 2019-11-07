أزمة جديدة لـ"هازارد" في ريال مدريد

أكد آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي أن إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني يعاني من زيادة الوزن بشدة مما تسبب في ظهوره بهذا المستوى بعد قدومه من تشيلسي الإنجليزي.









وأوضح فينجر لشبكة "بي إن سبورتس" أن هازارد لم يعد اللاعب الذي نعرفه وأصبح ثقيلة الحركة بخلاف ما كان عليه في الدوري الإنجليزي.









وقال فينجر: "إذا كنت تريد أن تجعل الحصان يفقد السباق فعليك أن تحمله بالأوزان وهو ما يحدث مع نجم ريال مدريد الذي يجب أن يقاتل لتخفيف وزنه".







