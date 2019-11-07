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الجيش الباكستاني: الحجاج الهنود سيحتاجون إلى جواز سفر لزيارة كارتاربور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:54 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن الجيش الباكستاني، أن الحجاج الهنود سيحتاجون إلى جواز سفر لزيارة كارتاربور، وهومايتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، حيث قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن الهنود الذين يزورون كارتاربور جورودوارا التاريخية لن يكونوا ملزمين بحمل جوازات سفر.

يربط الممر العابر للحدود البالغ طوله 4.5 كيلومتر بين موقعين مقدسين مهمين متصلين بمؤسس السيخية، جورو ناناك.

غير أن الناطق باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور، أوضح أنه لن يكون بإمكان أي هندي عبور الحدود لزيارة كارتاربور جورودوارا في ناروال دون تصريح دخول قانوني أو جواز سفر، وذلك لأسباب أمنية.

وقال "غفور"، إن إسلام أباد لن تمنح أي تساهل مع من يستخدمون الممر المتفق عليه.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الباكستاني، خلال حديث له على قناة تلفزيونية خاصة يوم الاربعاء: "نظرًا لوجود رابط أمني، سيكون الإدخال قانونيًا بموجب تصريح على هوية تستند إلى جواز السفر. لن يكون هناك حل وسط بشأن الأمن أو السيادة".

يأتي الإلغاء الذي قطعه الجيش الباكستاني لرئيس الوزراء عمران خان، وعده بالمرور بدون جوازات سفر إلى الأماكن المقدسة في باكستان قبل يومين فقط من افتتاح الممر الذي يربط بين ضريحي السيخ الرئيسيين في باكستان والهند بواسطة عمران خان.

ووعد "خان"، أيضًا بالتنازل عن رسوم التأشيرات في يوم الافتتاح والذكرى الخامسة والخمسين لميلاد جورو ناناك، مؤسس ديانة السيخ.

وقال رئيس الوزراء، إنه يمكن للحجاج الهنود دخول باكستان عبر الممر لزيارة غوردوارا مع أي وثائق سفر صالحة.

ووقعت باكستان والهند، اتفاقاً من شأنه فتح ممر يسمح لزوار الأماكن المقدسة من طائفة السيخ، بزيارة أحد أهم الأضرحة، رغم التوتر بين البلدين بسبب إقليم كشمير.

وصمد المشروع، الذي وُصف بأنه ممر للسلام، أمام تدهور العلاقات بين الجارتين النوويتين، منذ أن ألغت الهند الوضع الدستوري الخاص بالجزء الذي تديره من كشمير.

ويهدف الممر إلى السماح لزوار الأماكن المقدسة من الهند بزيارة "كارتاربور صاحب" في إقليم البنجاب، شرق باكستان.

وقال محمد فيصل، المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس: "قمنا اليوم بتوقيع اتفاق كارتاربور مع الهند".

ويسمح الاتفاق لما يصل إلى 5000 شخص، بزيارة المكان على مدار الأسبوع.
ويمكن للزوار البقاء من الفجر وحتى الغروب، بعد دفع رسوم الخدمة.

ومن المقرر أن تصل المجموعة الأولى من الزوار من الهند في 9 نوفمبر المقبل، وهو اليوم الذي من المقرر أن يفتتح فيه رئيس الوزراء عمران خان الممر.
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نيودلهي ممر كارتاربور كارتاربور باكستان الهند اسلام اباد

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