منظمة أطباء بلاحدود الإنسانية الدولية تعلق عملها في اليمن

علقت منظمة أطباء بلاحدود الإنسانية الدولية، اليوم الخميس، عملها في مستشفى تديرها في مدينة المخا الساحلية باليمن.

وقالت المنظمة، إن المستشفى التي تديرها في المخا تعرضت لأضرار جراء الهجوم الذي نفذه الحوثيون مساء الأربعاء.

ونشرت المنظمة، بيانًا عبر حسابها على "تويتر"، قالت فيه: "تضرّر مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في المخا في اليمن جرّاء هجوم استهدف مباني على مقربة منه".

وأوضحت أنه لم تسجّل أي إصابات أو وفيات بين الطاقم والمرضى، فيما تم تعليق الأنشطة في المستشفى في الوقت الحالي،

وقد أشارت إلى أنه تم نقل مرضى ومصابي المستشفى إلى منشآت صحية أخرى في مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر.

من جهته، قال عبد الرحمن أحمد، وهو طبيب عام في المستشفى، لوكالة أسوشيتد برس: "لقد هرب المرضى بعد انفجار ضخم من جراء الهجمات الصاروخية على مستودع مجاور هز المنطقة".

وكان هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف مباني مجاورة للمستشفى، الأربعاء، ما تسبب في انفجارات ضخمة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في الأقل.

يذكر أن المستشفى المذكور افتتح، بحسب المنظمة في أغسطس/آب من العام الماضي، ويقدم خدمات مجانية إلى جرحى الحرب.

وقال متحدث باسم الحكومة اليمنية، إن الهجمات استهدفت قوات متحالفة مع الحكومة تعرف باسم لواء العمالقة. وأضاف أن ثلاث طائرات من الحوثيين على الأقل شاركت أيضاً في الهجوم الذي تسبب في انفجارات وحرائق هائلة امتدت إلى المناطق السكنية.

وتقع المخا، المشهورة تاريخياً بصادرات البن، في محافظة الحديدة الجنوبية. ويعد ميناء المدينة العاصمة، الذي يُطلق عليه أيضاً الحديدة، نقطة الدخول الأكثر أهمية في اليمن للمساعدات الدولية.

وكان الميناء محور مفاوضات استمرت عاماً برعاية الأمم المتحدة منذ ديسمبر/كانون الماضي لوقف دائم لإطلاق النار للحيلولة دون تعليق شحنات المساعدات الأساسية.