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الاتحاد السعودي للتايكوندو: المصري محمود شلبي مدرباً للمنتخب الوطني

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:41 م
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جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
الفجر السعودي
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أعلن العميد الركن شداد بن طالع العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، اليوم الخميس، عن توقيع عقدًا مع المدرب الدولي محمود شلبي (مصري الجنسية) كمدير فني للمنتخب السعودي الأول، بمقر الاتحاد، وسط حضور نائب الرئيس أبو بكر كردي والأمين العام سامي الطلب، وأعضاء ومنسوبي الاتحاد.

ووصف "العمري"، هذه الخطوة بأنها تصب في مصلحة تطوير مستوى المنتخبات السعودية لما يملكه المدرب شلبي من خبرة طويلة في مجال التدريب.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، أن "المدرب تم اختياره عطفاً على تاريخه كلاعب ومدرب وكان له جولات في ميادين البطولات العالمية". 

وتابع أن هدفنا في الوقت الحالي حصد الذهب على صعيد القارة في المنافسات المقبلة، حيث أننا نملك القاعدة التي تدفع طموحنا.

الاتحاد السعودي للتايكوندو: المصري محمود شلبي مدرباً للمنتخب الوطني
الاتحاد السعودي للتايكوندو: المصري محمود شلبي مدرباً للمنتخب الوطني
الاتحاد السعودي للتايكوندو: المصري محمود شلبي مدرباً للمنتخب الوطني
الاتحاد السعودي للتايكوندو: المصري محمود شلبي مدرباً للمنتخب الوطني
الاتحاد السعودي للتايكوندو: المصري محمود شلبي مدرباً للمنتخب الوطني
الاتحاد السعودي للتايكوندو: المصري محمود شلبي مدرباً للمنتخب الوطني
الاتحاد السعودي للتايكوندو: المصري محمود شلبي مدرباً للمنتخب الوطني
الاتحاد السعودي للتايكوندو: المصري محمود شلبي مدرباً للمنتخب الوطني
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