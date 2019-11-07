الدكتورة مها العطار تكشف سببين في وفاة هيثم أحمد زكي

قال الدكتورة مها العطار خبيرة طاقة المكان، إنه فى ظروف غريبة وأحداث مفاجأة وغامضة توفى اليوم الفنان هيثم أحمد زكى ابن الفنان الشهير أحمد زكى عن عمر يناهز 35 سنة بعد أن شاهدة البعض وهو يشترى دواء من الصيدلية نتيجة شعورة بمغص حاد فى البطن.





وأضافت في تحليل سبب وفاة النجم الشهير على صفحتها الشخصية عبر "فيس بوك"، الخميس: وكانت المفاجأة موته بسبب أخر تماما وهو هبوط فى الدورة الدموية وملقى فى حمام منزلة!! وكان الكثير من حولة يطلقون عليه (ابن موت) وكان يتحدث كثيرا عن خوفة من الموت مبكرا مثل والدته ولا يشعر به أحد حيث عاش وحيدا، وهو ما حدث وقد مات وعنده 35 سنة نفس السن التى توفت به والدته الفنانة هالة فؤاد!!.





وتابعت: "من يقول أن عمره قد أنتهى لهذا الحد وان الله كتب عليه الوفاة أقول نعم ولكن حتى الوفاة لها قوانين كتبها الله.. لم يخلق شيئأ عبثا جل شآنه.. وأمرنا أن نأخذ بالأسباب.. ونعرف القوانين ولا نرمي بأيدينا إلى التهلكة.. والمعرفة هى قوة الإنسان فى الكون.. وتصرفاته الخاطئة وعدم إتباع قوانين الحياة تحدث الخلل".





وأكملت خبيرة طاقة المكان: "هيثم من مواليد 4 إبريل 1984 وهو عنصر ماء يانج وشخصيته قوية جدا تتسم بالذكاء الحاد ومتابعة الأحداث والخروج بوجهة نظر مختلفة.. شخصية صعبة الفهم والمسك مثل الزئبق.. تتكيف مع الظروف والأحداث.. والعائلة عنده فى المقام الاول.. وعلى الرغم من ذلك لم يخرج من عائلته الاولى.. الأب والأم المتوفين.. ولم يرزق بعائلة أخرى.. لا زوجة ولا أبناء".





وأشارت إلى أنه عند بالكشف على باقي عناصره اتضح إنه يعاني من إضطراب فى التفكير والكثير من الوساوس القهرية والتى تؤدى الى مرض عقلى من كثرة التفكير والذكاء الحاد.. وهو فى مرحلة تتميز بكثرة الحركة والسفر مع دعم زائد من عنصر الماء فى جسمه مما أدى الى حدوث خلل منذ 4 سنوات يحتاج من خلالها استخدام عنصر الخشب مع عنصر المعدن حتى تقلل من ضغط عنصر الماء.. هذا من أهم الاسباب فى تحليل سبب وفاتة وهو زيادة عنصر الماء فى جسمه وعنصر هذا العام مع عنصر هذا الشهر الماء وكانت النهاية فى الحمام (عنصر الماء) وهو مما أدى لحدوث خلل زائد فى عناصر جسمه.





أما السبب الأخر هو عدم خروجه من كلمات ابن الموت من طاقة كلمة سلبية تلازم حياته وكأن الموت ملازم له.. مما جعله يتحدث من خوفه للموت وحيدا وهو صغير مثل والدته ولا يشعر به أحد.. وهو ما حدث كل ما خاف منه وتحدث به حدث بالفعل لقد مات صغيرا مثل ولادته ولم يشعر به أحد!!".





أما عن السبب الأخير هو ظهوره فى العديد من الصور مثل والده الفنان الراحل أحمد ذكى.. وهى طاقة الصورة السلبية فى تأكيد الحدث.. حيث لم يتخلص من صورة والده المتوفي وظهر بجواره باستمرار ملاصقا له حتى فى بروفايل الفيس بوك عنوانه.. وهو ما حذرت منه فى طاقة صور المتوفي وتأثيرها على الحياة.





وأضافت الدكتورة مها العطار: عناصر الجذب السلبية من قوانين الطبيعة التى خلقها الله هو ما يقوم بها الشخص قبل وفاته حتى ينتهى أجله وفق قوانين الخالق.. الذى أمرنا أن ندعو بالخير دائما.. ولا نتبع وسوسة الشيطان التى تؤثر على حياتنا لدرجة التدمير".





وتابعت: يقول الله تعالى ( وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ) الاسراء 11 .. انت تذهب حيث تريد.. ما تدعو بالخير يأتى لك وما تدعو بالشر يأتى لك .. هناك قوانين للحياة وقوانين للموت .. سنن الله وقوانينه القائل تعالى ( سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ).





وختمت تحليلها قائلة: "ادعى بالخير دائما وخذ موعظة من كل ما حولك.. رحم الله هيثم ورحم الله عباده المخلصين..تفكر .. وجودكم معى سبب.. نهاركم سعيد".