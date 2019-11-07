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"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:34 م
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ناهد السباعي
ناهد السباعي
يارا أحمد: تصوير: مصطفى الديب
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حالة من الحزن تخيم على محيط مسجد مصطفى محمود، بعد ترقب الجميع وصول جثمان الفنان هيثم احمد زكي، حيث ستقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب وصول الجثمان الى المسجد مباشرة.

زحام شديد وبكاء محبيه واصدقائه، كان المشهد المسيطر على محيط المسجد، وظهرت الفنانة ناهد السباعي وهي تبكي على صديقها الراحل.

وفوضت النيابة الفنان اشرف زكي، لاستلام جثمان الفقيد بعد عدم وجود احد من اقاربه لاستلامه.


وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي
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الكلمات المفتاحية

وفاة هيثم زكي هبوط في الدورة الدموية خطيبة هيثم احمد زكي الفنان هيثم احمد زكي

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