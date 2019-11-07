"بكاء ناهد السباعي وتجمهر محبيه".. تفاصيل جنازة هيثم احمد زكي

حالة من الحزن تخيم على محيط مسجد مصطفى محمود، بعد ترقب الجميع وصول جثمان الفنان هيثم احمد زكي، حيث ستقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب وصول الجثمان الى المسجد مباشرة.





زحام شديد وبكاء محبيه واصدقائه، كان المشهد المسيطر على محيط المسجد، وظهرت الفنانة ناهد السباعي وهي تبكي على صديقها الراحل.





وفوضت النيابة الفنان اشرف زكي، لاستلام جثمان الفقيد بعد عدم وجود احد من اقاربه لاستلامه.