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عقب وفاة هيثم أحمد زكي بـ"هبوط حاد في الدورة الدموية".. الأعراض والأسباب والوقاية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:10 م
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هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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توفي الفنان هيثم أحمد زكي، صباح اليوم إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عاما، الأمر الذي دفع المواطنين للبحث عن أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية والأسباب والعلاج وطرق الوقاية، لتفادي خطرها والحفاظ على صحتهم، وهذا بعدما رحل هيثم أحمد زكي اليوم نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وحيدا في منزله ليس معه أحد.

ما المقصود بـ"هبوط حاد في الدورة الدموية"؟

يأتي الهبوط الحاد في الدورة الدموية، نتيجة انخفاض مستوى الدم في الجسم، ويشعر الإنسان بالدوار، ويتطلب من الشخص الذي يتعرض لـ هبوط حاد في الدورة الدموية أن يتناول العلاج الخاص به في حالة إصابته بمرضى السكرى أو كان مريض قلب.

هبوط حاد في الدورة الدموية.. الأعراض 
يشعر الشخص المصاب بهبوط حاد في الدورة الدموية بإعياء، مع الشعور بدوخة ودوار، كما يشعر بالغثيان، وتوجد مشكلة في الرؤية لديه، مع فقدان الوعي فجأة.

هبوط حاد في الدورة الدموية.. الأسباب
فقدان كميات كبيرة من الدم، خلال التعرض لإصابة ما، وينجم الهبوط الحاد في الدورة الدموية من تعرض الشخص للنوبات القلبية المفاجئة، أو التعرض لحالة من الصدمة، ومن الأسباب التي تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية "التهابات مجرى الدم"، واضطرابات الغدد الصماء مثل السكري.

هبوط حاد في الدورة الدموية.. العلاج
يجب على الأشخاص المصابين بالهبوط الحاد في الدورة الدموية أن يتناولون الكثير من المياه، مع أخذ قسطا كافيا من الراحة والابتعاد عن التوتر في حالة هناك أشياء تدفعهم للتعصب، كما يجب على الأشخاص المصابون بالهبوط الحاد رفع الرأس لأعلى من مستوى الجسم.

هبوط حاد في الدورة الدموية.. طرق الوقاية
في حالة إصابتك بهبوط حاد في الدورة الدموية، يجب عليك تناول المياه بكثرة والتنفس بعمق شديد ورفع الرأس قليلا لأعلى وانت نائم.

والمصاب بـ هبوط حاد في الدورة الدموية يجب عليه تناول الأطعمة التي التي تستعيد للجسم نشاطه، كالخضراوات والفواكه والأسماك والدجاج الخالي من الدسم.

ويؤدي الهبوط الحاد في الدورة الدموية إلى الوفاة مباشرة، كما حدث مع هيثم احمد زكي، ولكنه يسبقة إنذار بدوخة مع عدم تركيز وتوهان.
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