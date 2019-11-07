Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشرطة الأردنية تكشف هوية منفذ اعتداء مدينة جرش

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:38 م
Advertisements
الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية
وكالات
Advertisements

ذكرت وكالة "رويترز، أن الشرطة الأردنية كشفت هوية المشتبه به في حادثة الطعن التي وقعت في مدينة جرش الأثرية، وأسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص، بينهم أربعة سائحين.

 

وقالت الشرطة الأردنية، إن المشتبه به يدعى محمد أبو طعيمة (22 عاما)، ويعيش في منزل مؤقت على أطراف المدينة قرب مخيم للاجئين الفلسطينيين.

 

وبحسب وكالة رويترز، أشار والد المشتبه به، ويدعى محمود (56 عاما)، إلى إنه كان على وشك الإصابة بأزمة قلبية، مضيفا أن ابنه "فاشل وعقله مشوه"، مشيرا إلى أنه كان يخشى حتى من ذبح "كتكوت" لذا فإنه يشعر بالصدمة لقيامه بهذا العمل.

 

وأظهرت لقطات مصورة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة ترقد على الأرض وهي تنزف، وأخرى يبدو عليها الذعر الشديد وقميصها ملطخ بالدماء.

 

وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي أوضح لوكالة فرانس برس أن بين الجرحى "دليل سياحي أردني وضابط صف من مديرية الأمن العام" أصيبوا بجروح لدى محاولة القبض على مرتكب الاعتداء.

 

وأكد السرطاوي القبض على المهاجم، مشيرا إلى أنه قد "بوشرت التحقيقات معه".

 

وقال الدليل السياحي الأردني زهير زريقات الذي كان في مكان الحادث لوكالة فرانس برس إنه "بينما كان نحو مئة سائح أجنبي يتجولون في داخل أروقة المدينة الأثرية في جرش، قبل منتصف النهار، ظهر شاب عشريني، ذو لحية خفيفة، يرتدي ملابس سوداء، وبيده سكين طويل، وبدأ بطعن السياح".

 

وأضاف أن "أصوات استغاثة تعالت" على الأثر "من سياح قريبين طلبوا المساعدة".

وتابع زريقات "انتزعنا من يده السكين بالقوة، ظل ساكنا وصامتا، ولم يتحدث".

 

وهاجم الرجل مجموعة من السياح والأردنيين بواسطة سكين في المدينة الأثرية، الواقعة على بعد 51 كيلومترا إلى الشمال من عمان.

 

وكان وزير الصحة الأردني قال إن ثلاثة سائحين مكسيكيين وسويسريا وأربعة أردنيين أصيبوا طعنا على يد الرجل في مدينة جرش المشهورة بآثارها الرومانية.

 

وأضاف الوزير سعد فايز جابر لرويترز إن أربعة من المصابين جروحهم تتراوح من متوسطة إلى خطيرة بينما جروح الباقين طفيفة.

 

وفي وقت لاحق، قال جابر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن حالة المصابين بجروح خطيرة باتت الآن مستقرة، وإن أربعة على الأقل سيخرجون من المستشفى الخميس.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هوية منفذ حادثة الطعن حادثة الطعن الشرطة الأردنية الأردن

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ يوم

"الأرصاد" تحذر من الطقس ليلا: انخفاض يصل إلى 10 درجات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"مفيش حد من أهله استلمه".. لهذا السبب تأخرت جنازة هيثم أحمد زكي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انفراجة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

كلمات مثيرة من جوارديولا عن وقوف "والكر" حارسا للمرمى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

منذ حوالي 3 ساعات

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يكشف أسرار ترشحه للرئاسة لأول مرة.. وعدلي منصور يحبس دموعه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 8 ساعات

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرارات مهمة بشأن سد النهضة عقب اجتماع الدول الثلاث برعاية أمريكا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل أربعة سياح أجانب بهجوم في طاجيكستان

عاجل.. الخارجية الإسبانية تصدر بيانًا بشأن حادثة الطعن بالأردن

عاجل.. مصدر أمني أردني يكشف هوية ضحايا حادثة الطعن في جرش

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث طعن السياح في منطقة الجرش بالأردن

اللقطات الأولى لحادث طعن السياح في منطقة الجرش الأردنية (فيديو)

السعودية تدين جريمة الطعن التي وقعت بمدينة جرش الأردنية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:26 ص

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

10:05 ص

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

05:54 ص

"مفيش حد من أهله استلمه".. لهذا السبب تأخرت جنازة هيثم أحمد زكي

12:18 م

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

02:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status