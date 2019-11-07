"مفيش حد من أهله استلمه".. لهذا السبب تأخرت جنازة هيثم أحمد زكي





وفي التفاصيل ومن خلال تصريحات صحفية على لسان الفنان أشرف زكي، تبين أنه بعدج الانتهاء من تشريح جثمان هيثم احمد زكي، لم يتواجد أحد من أفراد اسرته لاستلام الجثمان، وقام الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين باستلام الجثمان وهو في طريقه الآن إلى مسجد مصطفى محمود استعدادا لاداء صلاة الجنازة.









وتوافد عدد كبير من الفنانين الآن إلى مسجد مصطفى محمود للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على الفنان هيثم احمد زكي ومنهم محمد هنيدي، باسم سمرة، عمرو عرفة، على بدرخان، ايتن عامر واخرون.





خطيبة هيثم احمد زكي تغلق حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي





وتفاجئ الجميع بقيام خطيبته انجي سلامة بغلق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للضغط الشديد الذي تتعرض له منذ باداية الواقعة وحتى الآن.

























مازال هناك حالة من القلق والترقب حول وفاة الفنان هيثم احمد زكي، حيث كان من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان هيثم احمد كي عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ولكن تفاجئ الجميع بعدم وصول الجثمان إلى المسجد.