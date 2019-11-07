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إنجاز العقارية اسم فرض نفسه بقوة مبيعاته في سوق العقارات

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:18 م
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بوابة الفجر
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اختلف منظور السوق العقاري رأسًا على عقب منذ مارس 2015 بعد إصدار قرار جمهوري من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر حديث العالم منذ ذلك الحين.

شركة إنجاز العقارية

شركة إنجاز العقارية أحد أقوي الشركات المسيطرة على مبيعات العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعمل على الدمج بين أفضل المشاريع بالعاصمة وأقل الأسعار في آن واحد، كما أن إنجاز العقارية استطاعت في غضون أربع سنوات أن تكون في صدارة قائمة الشركات الأكثر مبيعاً للغير في العاصمة الإدارية الجديدة.

العاصمة الإدارية الجديدة 

تم اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة بعناية لتكون مركز ترابط بين عدة مدن مختلفة، فهي تقع على حدود مدينة بدر، ويفصل بينها وبين القاهرة الجديدة عدة دقائق، كما أنها قريبة من مدينتي ومدينة المستقبل، وقريبة جدًا من الطريق الإقليمى، بإضافة أنها تقع بين إقليم القاهرة الكبري وإقليم قناة السويس، وأيضًا يخطط للعاصمة أن يكون بها تجمع الوزارات والبرلمان والمقر الرئاسي.

 المخطط الرئاسي للعاصمة 

تم تقسيط مشروع العاصمة إلى عدة أحياء متنوعة من  بينهم الحي الحكومي والحي الدبلوماسي، بإضافة لحي المال والأعمال وصولًا إلى الحي السكني الذي يضم مجموعة كبيرة من المشاريع السكنية المميزة.

أهم المشاريع السكنية بالعاصمة الإدارية 

1. كمبوند سوانيو العاصمة الادارية
كمبوند سوانيو العاصمة الجديدة هو الطرح الاول لشركة SAK داخل العاصمة الادارية الجديدة , Sueno هي كلمة اسبانية حيث تعني Dream او الحلم. 

يقع الكمبوند في R7 القطعه N4 بجانب كمبوند سيرانو ويقام الكمبوند علي مساحة 11 فدان اي ما يعادل تقربيا 46200 متر، 
وتقام الوحدات السكنيه على مساحه 20% من المساحه الاجماليه للمشروع حتى لا يكون هناك كثافة سكانية عالية.

اما باقى مساحة المشروع فهى مقسمه ما بين مساحات خضراء و خدمات و ذلك لضمان حصول العميل على افضل راحة ممكنة داخل كمبوند  صغير خاص.


2. كمبوند أتيكا العاصمة الادارية
أتيكا العاصمة الادارية الجديدة – من أحدث مشروعات شركة نيو بلان قد اختارت أفضل المواقع بالعاصمة الادارية، وهو اكثر الاماكن الحيوية بها في القطعة G1 بمنطقة R7 ، مباشرة أمام المحور المركزي و بجانب الجامعة البريطانية،التي توجد على ثلاث شوارع أساسي.

مشروع  أتيكا العاصمة الادارية الجديدة Atika New Capital  يعتبر ثاني المشاريع الخاصة بشركة نيو بلان New Plan للتمويل العقاري، وذلك في العاصمة الجديدة،  وكان ذلك بعد ما حققه كمبوند سيرانو المتميز وهو مشروعها الأول.

3. كمبوند لافيستا سيتي
كمبوند لافيستا العاصمة الادارية - يُعد من أحدث مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع سكني راقي، حيث تتنوع الوحدات السكنية بين فيلات - تاون هاوس - توين هاوس، وتبدأ مساحات الوحدات السكنية من 240 متراً مربعاً إلى 470 متراً مربعاً.وتم إنشاء هذا المشروع من قبلشركة لافيستا للتنمية العقارية.
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