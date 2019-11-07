إنجاز العقارية اسم فرض نفسه بقوة مبيعاته في سوق العقارات

تم تقسيط مشروع العاصمة إلى عدة أحياء متنوعة من بينهم الحي الحكومي والحي الدبلوماسي، بإضافة لحي المال والأعمال وصولًا إلى الحي السكني الذي يضم مجموعة كبيرة من المشاريع السكنية المميزة.

1. كمبوند سوانيو العاصمة الادارية

كمبوند سوانيو العاصمة الجديدة هو الطرح الاول لشركة SAK داخل العاصمة الادارية الجديدة , Sueno هي كلمة اسبانية حيث تعني Dream او الحلم.





يقع الكمبوند في R7 القطعه N4 بجانب كمبوند سيرانو ويقام الكمبوند علي مساحة 11 فدان اي ما يعادل تقربيا 46200 متر،

وتقام الوحدات السكنيه على مساحه 20% من المساحه الاجماليه للمشروع حتى لا يكون هناك كثافة سكانية عالية.



