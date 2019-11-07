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سوق دبي المالي يصعد 0.05% بمستهل التعاملات .. وسهم بى إنترتيمنتس يتصدر الأسهم المرتفعة
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:09 م
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نيفين سمير
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سوق دبي المالي
إستهل سوق دبي المالي تعاملات اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، علي إرتفاع ، وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.05% رابحا 1.43 نقطة ليصل إلى مستوى 2688.63 نقطة، ودعم الإرتفاع اليوم صعود قطاعى السلع والعقارات ، ومن ناحية أخري ، بلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 48.6 مليون سهم محققة ما قيمته 74.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1399 صفقة ل28 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 5 أسهم.
ارتفاع 4 قطاعات ببورصة دبي خلال التعاملات الصباحية
وعن أداء القطاعات ببورصة دبي اليوم فقد ارتفع نحو 4 قطاعات جاء في مقدمتها قطاع السلع بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.21%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.02%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%.
سهم "بى إنترتيمنتس" يتصدر الإرتفاع بسوق دبي اليوم
وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 1.97%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 1.39%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم حقوق الاكتتاب لسهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 3.28%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.05%.
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