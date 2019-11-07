سوق دبي المالي يصعد 0.05% بمستهل التعاملات .. وسهم بى إنترتيمنتس يتصدر الأسهم المرتفعة

سوق دبي المالي

نهاية جلسات الأسبوع،

علي إرتفاع ، وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.05% رابحا 1.43 نقطة ليصل إلى مستوى 2688.63 نقطة، ودعم الإرتفاع اليوم صعود قطاعى السلع والعقارات ، ومن ناحية أخري

، بلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 48.6 مليون سهم محققة ما قيمته 74.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1399 صفقة ل28 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 5 أسهم.