كوريا الشمالية تصف آبي "بالأحمق" بعد انتقاده لاختبار الأسلحة



وفي وقت سابق، قالت الدولة المعزولة يوم الثلاثاء، إن تقريرًا أمريكيًا يصف كوريا الشمالية بأنها راعية للإرهاب يُظهر "سياسة عدائية" تمنع التقدم في محادثات نزع السلاح النووي، حيث من المقرر أن يصل دبلوماسي أمريكي كبير إلى الجنوب المجاور.



اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالفشل في إبداء المرونة بعد انهيار أول محادثات بين مسؤوليها الشهر الماضي منذ أن وافق الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في يونيو على إعادة فتح المفاوضات.



وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، نقلًا عن مسؤول في وزارة الخارجية، إن "قناة الحوار بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة تضيق أكثر فأكثر بسبب هذا الموقف".



وأضافت أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول الإرهاب "يثبت مرة أخرى" أن رفض الولايات المتحدة لكوريا الشمالية يشير إلى "سياسة عدائية".



كانت الوكالة تشير إلى "التقارير القطرية عن الإرهاب 2018"، التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي أعادت تأكيد تعيين كوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب.



وجاء بيان اليوم الثلاثاء قبل زيارة قام بها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد ستيلويل إلى سيول، والذي من المتوقع أن يناقش المحادثات المتوقفة مع كوريا الشمالية، وكذلك قرار كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان.



لم يصف المسؤولون الأمريكيون جدول أعمال ستيلويل بالتفصيل، لكنهم قالوا إنه سيناقش قوة التحالف والتعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عبر السياسات الخارجية.



حثت واشنطن كوريا الجنوبية على إعادة النظر في قرار إنهاء اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية الذي ألغي في نزاع سياسي واقتصادي متزايد مع اليابان.



وقال ستيلويل في أواخر شهر أكتوبر في طوكيو: "بالطبع، نحن نشجع الجانب الكوري على العودة إلى هذا الاتفاق، لأنه يفيدنا ويفيدكم، وهو بالتأكيد يفيدهم كذلك".



اليوم الثلاثاء، قال كيم إن تشول، المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إنه لم يكن هناك تغيير في موقفها بعدم تجديد اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية.



في إبريل، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم إن البلاد ستمنح واشنطن مهلة حتى نهاية العام لتصبح "أكثر مرونة" في محادثات نزع السلاح النووي، لكن قدمت وسائل الإعلام الحكومية منذ ذلك الحين تحذيرات غامضة حول ما سيحدث إذا انتهت المهلة.



قال المشرع الكوري الجنوبي لي اون اون جاي يوم الاثنين بعد إحاطة من المخابرات الوطنية في سول إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يمكن أن تعقدا جولة أخرى من المحادثات على مستوى العمل في منتصف نوفمبر.



وصفت كوريا الشمالية رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنه "أحمق" بعد أن انتقد تجربة الأسلحة الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية.في بيان نسب إلى مسؤول بوزارة الخارجية، وصفت كوريا الشمالية أبي بأنه "أحمق وشرير" كان يبالغ في رد فعله على ما وصفه الشمال بأنه اختبار لإطلاق نيران المدفعية الصاروخية الأسبوع الماضي "كما لو أن قنبلة نووية ألقيت على الأرض اليابان. "سخر البيان الذي صدر اليوم الخميس من تعليقات آبي السابقة بأنه مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دون شروط، قائلا إنه "من الأفضل ألا يحلم إلى الأبد بعبور حدود بيونج يانج".