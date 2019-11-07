"لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا".. أسرار وكواليس عن حياة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (التفاصيل الكاملة)

"حزن، غضب، توتر، خوف ورعب"، هكذا الحال على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك عقب إعلان نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي يبلغ من عمر 35 عامًا، وهو ابن الفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد، داخل منزله في أكتوبر.



إصابة الفنان هيثم أحمد زكي بوعكة صحية علم الجميع الخبر المؤلم، بعد أن حاولت خطيبة الفنان الراحل هيثم زكي، وخالته، الاتصال به عدة مرات، وبعد فشل محاولاتهما المتكررة، ما دفعهما إلى التوجه إلى قسم الشرطة وقامتا بالإبلاغ عن تفاصيل الواقعة، وذلك خوفًا وقلقًا عليه، لأنه كان تعرض لوعكة صحية الثلاثاء الماضي، وتوجه لأحد الأطباء ثم عاد لمنزله، ولكن فشلت جميع محاولات الاتصال به.



وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بعد مروره بوعكة صحية وبعد تواصل خطيبة الراحل هيثم زكي، مع الأجهزة الأمنية، تم فتح الشقة التي يقطن بها، بعد استئذان النيابة، وعثروا على جثته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وأخطرت النيابة العامة لتناظر الجثة، داخل منزله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها، ومعرفة أسباب الوفاة.



التقرير الطبي: هبوط حاد في الدورة الدموية سبب وفاة الفنان هيثم زكي وأكد التقرير الطبي المبدئي للفنان هيثم أحمد زكي، أن أسباب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بعدما تم نقل الجثمان إلى المستشفى للاطلاع ومعرفة سبب الوفاة بشكل مفاجئ.







الفنان هيثم أحمد زكي يتصدر "تويتر" لم يمضِ سوى ساعات قليلة، وتجد مواقف إنسانية من قبل محبيه، واشتعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وتصدر اسم الفنان هيثم أحمد زكي، تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر".







اللحظات الأخيرة في حياة الفنان هيثم أحمد زكي الفنان هيثم أحمد زكي، توفى داخل شقته، في كومبوند بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من الفحص والتحري أنه مقيم بمفرده داخل المنزل، وغير متزوج، وتتردد عليه خالته، وأعلن عن خطوبته منذ عام في حفل عائلي اقتصر على الأقارب فقط، وبعد استجواب أفراد الأمن المكلفين بأمين الكومبوند، تبين أنه الفنان هيثم زكي، خرج فجر أمس، وكان يبدو عليه حالة التعب والإرهاق، وأخبرهم أنه لديه "مغص"، وذهب إلى إحدى الصيدليات لشراء أدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة، ولم يظهر فيما بعد على مدار اليوم.







حقيقة تشريح جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وعن تشريح جثة الفنان هيثم أحمد زكي، قال أشرف زكي، نقيب الفنانين، إن جثمان الراحل هيثم زكي متواجد حاليًا في مشرحة زينهم، ولكن ليس بهدف التشريح، بل لأخذ عينة تساعد في معرفة سبب الوفاة، مؤكدًا أنهم ينتظرون الانتهاء من الإجراءات استعدادًا لتشييع الجثمان لمثواه الأخير.







تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وقررت أسرة الفنان الراحل هيثم زكي، تشييع جثمان عقب صلاة الظهر في تمام الساعة الواحدة مساءً تقريبًا، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة.







حياة الفنان هيثم أحمد زكي الفنية (السينمائية - الدرامية) الفنان الراحل هيثم زكي، له أعمال فنية مهمة، ومسيرة فنية لم تكن كبيرة، ولكنها وضعت بصمة واضحة، سيظل من خلالها حيًا في قلوب محبيه، وبدأت مسيرته منذ 13 عاما، بداية من فيلم "حليم" الذي استكمل مشاهده بعد وفاة والده، وبعدها بعام قدم فيلم "البلياتشو" وتوقف بعدها عدة سنوات ليعود بعدها عام 2010، فقدم كلا من "الجماعة، كف القمر، نقطة دم، "دوران شبرا، الصفعة، السبع وصايا، وكلبش 2"، وقدم في رمضان الماضي مسلسل "علامة استفهام" مع محمد رجب، وحصل على جائزة أفضل ممثل شاب.

" الفجر " تنشر في التقرير التالي جميع أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي سواء السينمائية أو الدرامية وهي:

أعمال الفنان هيثم أحمد زكي السينمائية: فيلم حليم





الفيلم يستعرض قصة حياة أسطورة الغناء عبدالحليم حافظ في فترات مختلفة من حياته، وأدى فيه دور "حليم" في شبابه، وهو من بطولة أحمد زكي ومنى زكي، وتأليف محفوظ عبدالرحمن وإخراج شريف عرفة.

فيلم البلياتشو

يعد فيلم "البلياتشو" الذي أنتج عام 2007، هو أول بطولة منفردة لهيثم أحمد زكي، والذ قدم من خلالها شخصية "علي راضي" مهرج السيرك الذي يتعرض لمواقف صعبة، وهو من بطولة فتحي عبد الوهاب، وهيدي كرم، وهو من تأليف وإخراج عماد البهات.

فيلم كف القمر

ويعد من الأعمال الدرامية الإنسانية التي يرصد خلالها حياة سيدة صعيدية تُدعى "قمر" لها خمسة أبناء، وجسد هيثم زكي شخصية واحد منهم، والفيلم بطولة الفنان الراحل خالد صالح ووفاء عامر وحسن الرداد، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج إسلام وفقي.

فيلم سكر مر

وقدم نجل أحمد زكي، خلاله شخصية "حسام" من خلال فيلم "سكر مر" عام 2015، والذي يحكي عن العلاقات الإنسانية، والعمل من بطولة أحمد الفيشاوي وآيتن عامر وشيري عادل، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج هاني خليفة.

فيلم الكنز "الحقيقة والخيال"

وشارك هيثم أحمد زكي، عام 2017، في الجزء الأول من فيلم الكنز، في دور "مصطفى الكتاتني"، والعمل من بطولة محمد سعد، وهند صبري ومحمد رمضان ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

فيلم الكنز "الحب والمصير"

وفي العام الجاري، عاد من جديد لتقديم شخصية "مصطفى الكتاتني" من خلال الجزء الثاني من فيلم الكنز، ليخوض به سباق موسم عيد الأضحى، وهو آخر أعماله السينمائية قبل رحيله، والعمل من بطولة محمد سعد، وهند صبري ومحمد رمضان ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.



أعمال الفنان هيثم أحمد زكي الدرامية: مسلسل الجماعة

شارك الفنان الراحل في مسلسل "الجماعة" كأول عمل تليفزيوني له عام 2010، بدور ضيف شرف في شخصية قاتل النقراشي باشا، والعمل من تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد ياسين.

مسلسل دوران شبرا

أما ثاني أعماله التليفزيونية فكان من خلال مسلسل "دوران شبرا" عام 2011، في دور "ناصر"، والعمل من بطولة دلال عبد العزيز وحورية فرغلي وعفاف سعيب، ومن تاليف عمرو الدالي وإخراج مينا مدحت.

مسلسل الصفعة

في عام 2012، شارك الفنان الراحل في مسلسل "الصفعة" الذي يناقش قضايا الجاسوسية، من خلال دور ضابط مخابرات مصري "أدهم"، والعمل بطولة شريف منير وفاروق فلوكس، ومن تأليف عادل شاهين وإخراج مراد مصطفى.

مسلسل السبع وصايا





وبعد عامين من "الصفعة"، عاد هيثم أحمد زكي لتقديم رابع أعماله التليفزيونية عام 2014، من خلال مسلسل "السبع وصايا"، والعمل من بطولة رانيا يوسف وهنا شيحة وآيتن عامر، ومن تاليف محمد أمين راضي وإخراج عصام عبدالحميد.

مسلسل إمبراطورية مين

كما شارك النجم الراحل في مسلسل "إمبراطورية مين"، من خلال دور شرف، ويدور العمل حول حكايات أسرة مصرية مقيمة بالخارج وقررت العودة لمصر، وهو من بطولة هند صبري ومحمد شاهين، ومن تأليف غادة عبدالعال وإخراج مريم أبو عوف.

مسلسل أستاذ ورئيس قسم

وفي عام 2015، شارك هيثم أحمد زكي، مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، من خلال دور "فتحي"، والعمل من بطولة عادل إمام ونجوى إبراهيم، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان.

مسلسل كلبش 2

وفي دور يعتبر هو الأهم في مسيرته الفنية، شارك الفنان الراحل في الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" عام 2018، من خلال شخصية "عاكف الجبلاوي"، الذي لفت بها الأنظار، والعمل من بطولة أمير كرارة وأحمد صلاح حسني وهالة فاخر، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل علامة استفهام





يعد مسلسل "علامة استفهام" هو آخر أعمال هيثم أحمد زكي الفنية، والذي قدم من خلاله شخصية "دكتور سامح ربيع"، والعمل من بطولة محمد رجب ومحمود البزاوي وميرهان حسين، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.







حياة الفنان هيثم أحمد زكي الشخصية (اعرف التفاصيل) وعن حياته الشخصية، فمنذ أن ولد الفنان الراحل هيثم زكي، وهو لم يجد حياة أسرية كاملة، خاصة أنه بعد مولده عام 1984 انفصل والده الفنان الراحل أحمد زكي، عن والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، قبل نهاية الثمانينيات وكانت تبلغ في ذلك الوقت 35 عامًا، ويشاء القدر أن يلعب لعبته، وتوفي ابنها "هيثم" وهو يبلغ أيضًا 35 عامًا.

الراحل هيثم زكي، تربى مع والدته إلى أن تزوجت عام 1990م، من رجل اليساحة عز الدين بركات، وأصبح يعيش بين والدته وجدته والدة هالة فؤاد.

وعام 1993، لعب القدر دوره وتوفت والدة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وتولت جدته تربيته بشكل دائم، حتى رحلت عن دنيانا عام 1996، وبعد ذلك تولى الفنان أحمد زكي، تربية ابنه، وانتقلا معًا للعيش في منزله بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وظل يعيش مع والده لمدة وصلت لـ10 سنوات تقريبًا، حتى توفي والد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بشكل مفاجئ عام 2006، وكان لم يكمل عمره الـ21.

الراحل هيثم زكي، لديه شقيق واحد فقط يدعى رامي، وهو شقيقه من والدته التي أنجبته من زوجها الثاني، وحرمه القدر من تكوين أسرة له، لأنه أعلن خطوبته على خبيرة الطاقة الجسدية إنجي سلامة، منذ عام تقريبًا، ولكنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي تغلق حساباتها على "السوشيال ميديا" بعد وفاته صدمة قوية استقبلتها "إنجي" خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وكان رد فعلها سريع جدًا بعد وفاته صباح اليوم، نتيجة حزنها الشديد على الراحل، وأغلقت جميع حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعي.



شخصيات تمنى الفنان الراحل هيثم أحمد زكي تجسيدها (تعرف عليها) وعن آخر لقاءات الفنان الراحل هيثم أحمد زكي التليفزيونية، كان لقائه برنامج "أون ست" المذاع عبر فضائية "ON E" منذ 4 أشهر تقريبًا، والذي تحدث خلاله عن الأدوار التي يتمنى القيام بها في حياته الفنية.

وقال خلال اللقاء التليفزيوني الأخير له، إنه يوجد أدوار عديدة أتمنى المشاركة فيها، كدور ضابط عادي، مؤكدًا أنه جسد شخصية دور ضابط مخابرات في مسلسل الصفعة عام 2012، وتمنى تجسيد شخصية ملاكم، لأنه يشعر أنه سيعملها بطريقة أخرى، لأنه من الأساس ملاكم، ولعب ملاكمة، وأن والده عمل 3 أدوار ملاكم في "كابوريا، النمر الأسود، والبطل" والتلاتة ليس لهم أي علاقة ببعضهم، وهو كان يريد تجسيده بطريقته الخاصة ويرى أنه من الممكن أن يقدم عمل مختلف وجديد في هذه الدور.



ماذا قال الفنان هيثم أحمد زكي عن تجسيده شخصية جسدها والده الفنان أحمد زكي؟ وعن تجسيد أدوار قدمها والده الفنان الراحل أحمد زكي، خلال مشواره الفني، علق "هيثم" بحنكة وأكد أنه في حالة عدم القيام بأي دور جسده فلم يقم بأي عمل لأن والده لم يترك شخصية إلا وجسدها من الرئيس للضابط لتاجر المخدرات للمجنون والفنان وكل حاجة، مشيرًا إلى أن جيله من أبناء الفنانين وقع في ورطة بسبب المقارنة بين أدائهم وأداء والديهم الذين يعتبروا من الأجيال الذهبية للسينما المصرية.

وعن مشروع الجزء الثاني من فيلم كابوريا، أكد أن المسألة تحت التشاور ولم يظهر المشروع بشكل نهائي، موضحًا أنه لم يُعرض عليه تقديم أي أعمال كوميدية، مشيرًا إلى أنه لا يمانع في تقديم كوميديا الموقف، لافتًا إلى أنه لم يسعَ لذلك.



فنانون ينعون الفنان هيثم أحمد زكي (رسائل حزينة ومؤلمة) وبعد سماع الخبر المؤلم، على محبي وأصدقاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، نعى عدد من نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، الفنان الشاب الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

الفنان أمير كرارة

وعلق الفنان أمير كرارة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ربنا يرحمك ويسامحك اللهم اغفر له وارحمه برحمتك يا رب دعواتكم".

الفنان أحمد صلاح حسني

وقال الفنان أحمد صلاح حسني عبر حسابه على "تويتر": "مش مصدق إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال يا رب.. البقاء لله".

الإعلامي عمرو الليثي

ودون الإعلامي عمرو الليثي "زكي" عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنعي بمزيد من الحزن والألم الابن العزيز هيثم أحمد زكي وأدعو الله أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجمعه مع والديه في الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الإعلامية الكويتية رغد السعيد

كما نعت الإعلامية الكويتية رغد السعيد عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر: "ابن الغالي راح له.. ربنا يجمعهم في الجنة بإذن الله... هيثم أحمد زكي ربنا يرحمك إنت وأبوك وأمك".

الفنانة منة فضالي

وكتبت الفنانة منة فضالي: "البقاء والدوام لله هيثم أحمد ذكي في ذمة الله في الجنة يا هيثم ربنا يرحمك برحمته".

الفنانة رانيا يوسف

وقالت الفنانة رانيا يوسف عن وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي: "البقاء لله والدوام لله، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنان حسن الرداد

ودون الفنان حسن الرداد عبر تدوينات قصيرة بموقع "تويتر": "صدمة مفجعة ومؤلمة برحيل النجم الشاب هيثم أحمد زكى، اللهم ارحمه وادخله فسيح جناته، أرجو قراءة الفاتحة على روحه".

الفنانة منة شلبي

كما نعت الفنانة منة شلبي الفنان هيثم أحمد زكي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الزميل الخلوق هيثم أحمد زكي خبر موجع جدا.. اللهم ارحمه رحمة واسعة واغفر له يا رب.. أسالكم الفاتحة".

