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السيسي يكشف أسرار ترشحه للرئاسة لأول مرة.. وعدلي منصور يحبس دموعه

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:09 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تأثر المستشار عدلي منصور، رئيس مصر السابق، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي، حابسا دموعه بسبب ذكر الرئيس الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في 2014.

وكشف "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات احتفال ذكرى المولد النبوي، أنه طلب من المستشار عدلي منصور أن يترشح لرئاسة، معقبا: "اتحايلت عليه شهور، أنه يترشح للرئاسة، وأنا أفضل مكاني، وهو رفض وقالي كده كفاية، وتمام"، مضيفا: "عشان تعرفوا أنها تحدي كبير سواء دنيا أو دين".

يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بتكريم عدد من الأئمة، ويشارك في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف عدد من رجال الدولة ومنهم المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عدد من الأئمة، والشيوخ.
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الكلمات المفتاحية

مولد النبوي عدلي منصور ذكرى المولد النبوى السيسي الرئاسة

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