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"البترول": وضع بئر جديدة للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:55 ص
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ابار الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط
ابار الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط
محمد صلاح
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في اطار برنامج عمل وزارة البترول والثروة المعدنية للاسراع بوضع الابار الجديدة علي الانتاج. بدأت البئر سيلفا بالمرحلة ٩ب  بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط انتاج الغاز الطبيعى بمعدل انتاج يتراوح بين 60-80 مليون قدم مكعب غاز يومياً في أوائل شهر نوفمبر الجارى بعد تقييم البئر  التي تعد الثالثة التي يتم وضعها على الإنتاج في غضون شهر بعد البئرين صفاير شرق ، وشرق سوان اللتين تم وضعهما على الإنتاج في شهر أكتوبر الماضى بمعدل انتاج يصل الى 170 مليون قدم مكعب غاز يومياً. 

واوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية الآبار الجديدة للغاز الطبيعى بمشروع المرحلة 9ب أن شركة البرلس للغاز القائمة بالعمليات في المشروع نيابة عن هيئة البترول وشركة شل العالمية انتهت من اعمال ربط البئر الجديدة على الإنتاج ليصل اجمالى انتاج الابار الثلاثة الى نحو 240 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى  .

واضاف التقرير أنه من المخطط ان يشهد شهر مارس القادم وضع الآبار الثلاث الأخيرة بمشروع المرحلة 9ب على الانتاج بمعدل 170 مليون قدم مكعب يومياً طبقا والجدول الزمنى للأعمال بما يسهم في رفع معدلات انتاج مشروع المرحلة 9ب من الغاز الطبيعى والذى تبلغ استثماراته الكلية اكثر من 600 ملايين دولار .

ويعد مشروع بالمرحلة ٩ب  بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط أهم المشروعات الجارى تنفيذها حاليا في المياه العميقة بالبحر المتوسط  من المشروعات المهمة لدعم معدلات الإنتاج الحالية من الغاز الطبيعى.

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