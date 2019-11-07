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عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة للحرس الجمهوري في سوريا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:23 ص
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انفجار عبوة ناسفة
انفجار عبوة ناسفة
وكالات
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انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مبيت تابعة للحرس الجمهوري للجيش السوري، في مدينة قدسيا بضواحي دمشق، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها.

 

وأفادت القناة، بأن مصادر أهلية في منطقة مساكن الحرس (العرين) في قدسيا، بأن الانفجار استهدف حافلة تقل أفرادا من الجيش السوري.

 

وأسفر الانفجار عن إصابة عدد من الأشخاص، إذ استيقظ أهالي المنطقة على دويه عند السابعة صباحا، وقبيل ذروة الازدحام اليومي لتلاميذ المدارس بقليل.

 

ونجم الانفجار عن عبوة ناسفة، فيما لم يعرف بعد ما إذا كانت العبوة قد زرعت في السيارة المستهدفة أم في الطريق، وفقًا لما ذكرته صفحات ومواقع إخبارية في المنطقة.

 

وفي سياق آخر، أصيب عدد من المدنيين السوريين بجروح، نتيجة انفجار دراجتين ناريتين مفخختين في مدينة جرابلس وبلدة قباسين بريف حلب الشمالي.

 

ونقلت مصادر سورية من المنطقتين اللتين تنتشر فيهما مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي بأن دراجتين ناريتين مفخختين بكميات من المواد المتفجرة انفجرتا صباح اليوم في جرابلس وقباسين بريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي.

 

وأشارت المصادر إلى أن الانفجارين تسببا بإصابة عدد من المدنيين بجروح تصادف وجودهم في المكان ووقوع أضرار مادية في المنازل والبنى التحتية في محيط الانفجارين.

 

ويسود مناطق انتشار المجموعات الإرهابية التي تتبع للنظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها حيث قتل وأصيب في ال24 من الشهر الماضي عدد من المدنيين بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة جنديرس بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

 

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الكلمات المفتاحية

سوريا دمشق انفجار عبوة ناسفة انفجار الحرس الجمهوري

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