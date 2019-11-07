النيابة تواصل الاستماع للشهود لمعرفة سبب وفاة هيثم احمد زكي





تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة هيثم احمد زكي

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي يفيد بتغيبه واختفاؤه لعدة ساعات حيث هاتفته أكثر من مرة دون استجابة وهو ما اثار مخاوفها خاصة انه كان يعاني من أزمة صحية خلال اليومين الماضيين.









العثور على جثمان هيثم احمد زكي داخل حمام منزله





بعد أن قام رجال الشرطة بالاستئذان قبل دخول فيلا هيثم احمد زكي، ولا يوجد استجابة منه قاموا بكسر باب الفيلا وعثروا عليه متوفيا داخل حمام الفيلا، وعلى الفور حضرت النيابة للمعاينة والاستماع لاقوال الشهود.





نتائج تحريات النيابة





أسفرت نتائج تحريات النيابة عن عدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاة الفنان هيثم احمد زكي، خاصة انه لا يوجد اى علامات لمحاولة السرقة او وجود كسر في النوافذ والابواب فضلا عن عدم وجود اى كدمات او جروح في جسده.





النيابة تأمر بتشرح جثمان هيثم احمد زكي





وأمرت نيابة شمال الجيزة بتشريح جثمان الفنان هيثم احمد زكي لمعرفة السبب الحقيقي وراء وفاته وتم نقل الجثمان منذ قليل الى مشرحة زينهم للخروج بتقرير تفصيلي عن سبب الوفاة.





وتستمع النيابة حاليا لشهود العيان وافراد امن الكمبوند الذي يسكن فيه هيثم احمد زكي، فضلا عن الاستماع لروياة خطيبته التي ابلغت الشرطة.













حالة من الحزن سيطرت على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الفنان الشاب هيثم احمد زكي، حيث تم العثور عليه متوفيا داخل الفيلا الخاصة به بمنطقة الشيخ زايد.