خادم الحرمين يبحث مع وزير خارجية لاتفيا تعزيز العلاقات بين البلدين





استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس، إدجارس رينكيفيتش وزير خارجية جمهورية لاتفيا، والوفد المرافق له.





وخلال الاستقبال، بحث خادم الحرمين ووزير خارجية لاتفيا سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.





وحضر الاستقبال كلا من، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا وجمهورية لاتفيا فيصل إبراهيم غلام.



