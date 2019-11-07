قيس سعيد يوجه رسالة إلى الرئيس الجزائري

أعلنت صحيفة "الخبر"، أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، سيزور الجزائر، حاملًا رسالة من الرئيس قيس سعيد إلى نظيره الجزائري عبد القادر بن صالح.

ويزور الشاهد الجزائر، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث يلتقي الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح.

ومن المقرر أن يلتقي الشاهد، ابن صالح وسيسلمه رسالة خاصة من الرئيس قيس سعيد، الذي يتطلع إلى زيارة الجزائر خلال الفترة المقبلة.

وفي بيان للرئاسة التونسية، أشار إلى أن هذه الزيارة الزيارة الرسمية تستمر لمدة يوم واحد، وتؤكد الطابع المتميز للعلاقات الأخوية بين تونس والجزائر والإرادة القوية للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجيّة المتضامنة والمستديمة".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد تعهد، قبل انتخابه، بأن تكون الجزائر أول وجهة خارجية له في حال فوزه بمنصب الرئاسة.

قيس بن المنصف بن محمد سعيّد (22 فبراير 1958) هو رئيس الجمهورية التونسية السابع. وسياسي وأستاذ جامعي تونسي، مختص في القانون الدستوري.

اشتهر بمداخلاته الأكاديمية المميزة للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي بعد الثورة. ترشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية 2019. وانتقل على إثرها ليخوض الدور الثاني للانتخابات إلى جانب نبيل القروي فيما عرف في تونس "بالزلزال الانتخابي".

الجدير بالذكر أن وصول قيس إلى الدور الثاني يعد إنجازاً استثنائياً لدخوله غمار الانتخابات بتمويل ذاتي بسيط رافضاً المنحة المقدمة من الدولة للقيام بالحملة الانتخابية بحجة أنه مال الشعب، فيما استند في حملته إلى مجموعة من المتطوعين الشباب من حوله. وفاز قيس سعيد بالأغلبية الساحقة في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية التي دارت بتاريخ 13 أكتوبر 2019. بدأت عهدته رسميًّا في 23 أكتوبر 2019.