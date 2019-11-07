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جلسة المستهل : ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة .. والمؤشر الرئيسي يصعد 0.22%
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:51 ص
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
إرتفعت مؤشرات البورصة المصرية، جماعياً في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،وصعد مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.22% لمستوي 14742 نقطة رابحاً 34.3 نقطة ، بعد تراجعه بجلسة أمس لمستوي 14707.7 نقطة .
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14742 نقطة، وتابعه في الصعود مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل مستوى 545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1454 نقطة.
أخبار البورصة المصرية يوم الأربعاء 7-11-2019
إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي تباين في أداء المؤشرات ، مضغوطة بإتجاهات بيعية من قبل المصريين ، فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء، حيث سجل الأجانب اليوم مشتريات بحوالي 1.1 مليار جنيه،،ورغم تباين المؤشرات إلا أن قيم التداولات قد قفزت الي 1.6 مليار جنيه بسبب صفقات بقيمة مليار جنيه على أحد سندات التعمير للتوريق، وخسر رأس المال السوقى نحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.158 مليار جنيه.
مؤشرات البورصة المصرية
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14707.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل مستوى 544.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1452.6 نقطة.
تداولات البورصة المصرية
ارتفعت قيم التداولات بالبورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، حيث وصلت الي 1.6 مليار جنيه ،وذلك بسبب صفقة علي إحدي سندات التعمير للتوريق ، وسجلت أحجام تداول نحو 136.6مليون ورقة مالية تم تنفيزها عبر 22.5ألف عملية بيع وشراء
تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية
وإتجهت تعاملات الأجانب والعرب بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة 1.1 مليار جنيه و 155.2 مليون جنيه علي التوالي ، فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بقيمة 1.2 مليارجنيه.
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