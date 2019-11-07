جلسة المستهل : ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة .. والمؤشر الرئيسي يصعد 0.22%





أخبار البورصة المصرية





إرتفعت مؤشرات البورصة المصرية، جماعياً في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،وصعد مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.22% لمستوي 14742 نقطة رابحاً 34.3 نقطة ، بعد تراجعه بجلسة أمس لمستوي 14707.7 نقطة .

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14742 نقطة، وتابعه في الصعود مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل مستوى 545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1454 نقطة.





أخبار البورصة المصرية يوم الأربعاء 7-11-2019



