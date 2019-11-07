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أقوى مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد ليبيريا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:44 م
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زيزو
زيزو
الفجر الاقتصادي
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يصطدم منتخب مصر بنظيره منتخب ليبيريا في الساعة السادسة مساء اليوم خلال مباراة ودية باستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

 

يظهر منتخب مصر بشكل جديد مع حسام البدري المدير الفني للفراعنة بدون نجوم بيراميدز والمحترفين الذي ينضمون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر.


تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد ليبيريا


وينتظر أن يشارك مع البدري في موقعة ليبيريا محمد عواد وأحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمود علاء وعبد الله جمعة وعمرو السولية وطارق حامد وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن وأحمد سيد زيزو

 

ويدفع حسام البدري باللاعب أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك لتعويض غياب محمود حسن تريزيجيه المحترف في أستون فيلات

 

قائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر

 

محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجد أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" على أن ينتظم المحترفين أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى)

 

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منتخب مصر مصر حسام البدري امم افريقيا اخبار الرياضة

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