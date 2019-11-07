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بعد رحيله.. كيف ودع الوسط الفني هيثم أحمد زكي؟

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
رشا المنسي
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استيقظ المصريون على نبأ رحيل الفنان هيثم أحمد زكي، الابن الوحيد للنجم الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، داخل منزله الكائن في ضاحية الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، عن عمر ناهز 35 عاما، عقب تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، في تصريحات صحفية، تفاصيل وفاة الفنان، قائلا إن الفنان شعر بحالة إعياء أثناء أداء التمارين الرياضية بصالة جيم اعتاد التمرن بها، فتوجه إلى المستشفى، ووقع الطبيب الكشف عليه ثم حصل على أدوية وعاد إلى مسكنه الذي يقيم به بمفرده. 
وكانت خطيبة الفنان- الذي بدء مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم-، اتصلت به أكثر من مرة ولم يرد، فأبلغت الأمن وانتقل رجال المباحث إلى مسكنه بمدينة الشيخ زايد، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تم العثور عليه مفارقا الحياة بغرفة نومه، وأشار إلى أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية.

وباشر فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق حول وفاة الفنان، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، وناظر فريق من النيابة جثمان الفنان الراحل، للوقوف على وجود أي علامات تشير إلى وجود عنف جنائي من عدمه، كما عاين فريق النيابة فيلا الفنان، واستمعوا لأقوال خطيبته حول وفاته. 
وتم نقل جثمان الفنان إلى مشرحة زينهم لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل لبيان أسباب الوفاة تمهيدًا لإصدار قرار بالدفن.

وبعد رحيله بساعات ترصد "الفجر" كيف وداع الفنانيين عريس الوسط الفني، الذى عاش وحيدًا عقب وفاة والده الفنان الكبير أحمد زكي، خلال السطور التالية.

 مات عريس الوسط الفني
ونشرت الفنانة هالة صدقي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا للفنان الراحل مع والديه الراحلين الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد.
ونعت الفنان الشاب قائلة: "مصاب العائلة الفنية، ابن الأحباب، تكمله للأخبار السيئة، مات عريس الوسط الفني، الله يرحمه".

 كشف سبب خوفه
ونشرت ناهد السباعي صورة تجمعها بالفنان الذي شارك في العديد من ال على حسابها الشخصي على "إنستجرام" وعلقت عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون، مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من وإحنا صغيرين"، متابعة: "علطول بتقولي يا نودي أنا خايف أموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بينا، وحاسس إني هموت صغير، وأنا دايما أرد أقولك إنت بتقول كده عشان رخم ونكدي". 
واختتمت "لو كنت صدقتك كنت فضلت على طول قاعدة معاك يا صاحبي وأخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة ماتولدنا".

 
معاناته في طفولته
في سياق متصل، روى المخرج عمرو عرفة قصة معاناة هيثم أحمد زكي منذ الصغر، وكتب على صفحته الشخصية عبر موقع التدوينات "تويتر" قائلاً: والدته اتوفت وهو عنده 6 سنوات.. جده وجدته اتكفلوا بتربيته ورحلوا واحدا ورا التاني وهو عنده 14 سنة.. خاله هشام فؤاد اتكفل بتربيته واتوفى وهو عنده 16 سنة.. أبوه اتكفل بيه واتوفى وهو عنده 21 سنة.. حبيبى يا هيثم يارب تكونوا سوا مع بعض في جنة الخلد.

 
ارتحت ورحت للي خلقك
ونعت الفنانة هنا شيحة زميلها الفنان هيثم أحمد زكي الذي شارك في العديد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "الجماعة"، دوران شبرا، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، وغيرها ليضع له مكانًا بين نجوم جيله، ونشرت صورة لها مع الفنان الراحل، وعلقت "لا حول ولا قوة الا بالله .. أن لله وإن اليه راجعون .. مش مصدقة وقلبي واجعني .. هيثم ذكي الحنين الطيب أبو ضحكه صافيه زي الأطفال .. ارتحت ورحت للي خلقك".

 
مطالب بالدعاء له بالرحمة
وودع الفنان ماجد المصري، هيثم أحمد زكي، حيث طلب من الجمهور الدعاء له بالرحمة، قائلاً: "رحمه الله عليك ..وفاة الفنان هيثم احمد زكي.. برجاء قراءه الفاتحة والدعاء". كما نعت الفنانة إيمى سالم، هيثم أحمد زكي، وكتب قائلة: "مش عارفة اكتب حاجة... بجد.. الله يرحمك.. وسلام لوالدك.. قلبي وجعني عليك يا حبيبي".

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