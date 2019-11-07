Advertisements
Advertisements
Advertisements

منتخب مصر يواجه ليبيريا بـ"نيو لوك"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
Advertisements
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
Advertisements

يواجه منتخب مصر في ثوبه الجديد نظيره منتخب ليبيريا في الساعة السادسة مساء اليوم خلال مباراة ودية باستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

 

يظهر منتخب مصر بشكل جديد مع حسام البدري المدير الفني للفراعنة بدون نجوم بيراميدز والمحترفين الذي ينضمون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر.

 

وينتظر أن يشارك مع البدري في موقعة ليبيريا محمد عواد وأحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمود علاء وعبد الله جمعة وعمرو السولية وطارق حامد وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن وأحمد سيد زيزو

 

ويدفع حسام البدري باللاعب أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك لتعويض غياب محمود حسن تريزيجيه المحترف في أستون فيلات

 

قائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر

 

 

محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجد أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" على أن ينتظم المحترفين أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى)

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر حسام البدري امم افريقيا اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ يوم

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 18 ساعة

بأمر رودريجو.. كريم بنزيما يتحول إلى "عبقري" ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

منذ ساعة و 26 دقيقة

"الأرصاد" تحذر من الطقس ليلا: انخفاض يصل إلى 10 درجات (فيديو)

منذ ساعة و نصف

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرارات مهمة بشأن سد النهضة عقب اجتماع الدول الثلاث برعاية أمريكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 6 ساعات

إدارة برشلونة تستقر على المدرب الجديد للفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

أول خطوة من محسن صالح في رئاسة لجنة التخطيط بالأهلي

منذ 43 دقيقة

برشلونة ينفق 425 مليون يورو على "صفر كبير"

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهة كينيا وجزر القمر

مهاجم سموحه لـ"الفجر الرياضي" : سعيد بثقة البدري وأسعي لإثبات جدارتي في قيادة هجوم منتخب مصر

طلب خاص من البدري لمدير المنتخب

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

رسميا.. مصر تواجه ليبيريا ودياً 7 نوفمبر في برج العرب

"الفجر الرياضي" يكشف حقيقة انسحاب كينيا من مواجهة مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:05 ص

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

05:26 ص

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

05:54 ص

"الأرصاد" تحذر من الطقس ليلا: انخفاض يصل إلى 10 درجات (فيديو)

09:58 ص

عاجل.. قرارات مهمة بشأن سد النهضة عقب اجتماع الدول الثلاث برعاية أمريكا

09:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status