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الموت يفجع الفنانة غادة إبراهيم (صورة)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
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غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
الفجر الفني
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أعلنت الفنانة غادة إبراهيم، وفاة خالتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بمدينة الإسكندرية.

 

 ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بأحد المساجد بالمحافظة.

 

وقالت غادة إبراهيم، في تدوينتها لها على الفيسبوك: "البقاء لله خالتي في ذمة الله، أوصيكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

 

يذكر أن غادة إبراهيم، كان أول ظهور إعلامي لها، في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي برئاسة الناقد السينمائي والكاتب الصحفي أمير أباظة، وذلك أول أكتوبر الماضي، في أول ظهور لها بعد البراءة من قضيتها الأخيرة.

 

وكرم مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الماضية الفنانة نبيلة عبيد، وحل تدولة "اسبانيا" كضيف الشرف لمهرجان هذا العام، وتم تكريم كوكبة من الفنانين الذي اثرو الفن المصري بأعمالهم المتميزة في السينما على مدار أعوام مضت.

الموت يفجع الفنانة غادة إبراهيم (صورة)
الموت يفجع الفنانة غادة إبراهيم (صورة)
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