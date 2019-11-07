أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 7/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 7/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

كشفت وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس، عن معلومات صحفية، أفادت بسقوط صاروخ على الأرض قرب قرية يابانية.

كشفت وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس، عن معلومات صحفية، أفادت بسقوط صاروخ على الأرض قرب قرية يابانية.

ذكرت مصادر عراقية، اليوم الخميس، أن عدد من المحتجين العراقيين، أغلقوا ميناء أم قصر النفطي في محافظة البصرة، بعد ساعات قليلة من استئناف العمل في هذا المرفق النفطي الحيوي للبلاد.









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