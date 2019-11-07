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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 7/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || عاجل.. صاروخ أمريكي يسقط على اليابان
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
كشفت وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس، عن معلومات صحفية، أفادت بسقوط صاروخ على الأرض قرب قرية يابانية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || محتجون يغلقون مجددًا ميناء أم قصر بالعراق


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
ذكرت مصادر عراقية، اليوم الخميس، أن عدد من المحتجين العراقيين، أغلقوا ميناء أم قصر النفطي في محافظة البصرة، بعد ساعات قليلة من استئناف العمل في هذا المرفق النفطي الحيوي للبلاد.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || محتجون يغلقون مصرف لبنان بطرابلس


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أغلق محتجون، صباح اليوم الخميس، مصرف لبنان بطرابلس ومنعوا دخول الموظفين إلى المبنى، حسبما ذكرت قناة العربية، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.






 

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