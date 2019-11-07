السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن "خوارج العصر" في احتفال المولد النبوي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفال ذكرى المولد النبوي، فيلم تسجيلي بعنوان "خوارج العصر"، والذي يتناول تاريخ وأعمال الجماعات الإرهابية والمتطرفة.





وعرض خلال الفيلم التسجيلي، أجزاء من حديث عدد من رموز الجماعات المتطرفة، وتحريفهم لكلام الله، ومنهم، يوسف القرضاوي، وأبو بكر البغدادي.



