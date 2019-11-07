تداول 113 طن معدات بترولية بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تداول 113 طن معدات بترولية و410 شاحنة بضائع و51 سيارة.





ميناء سفاجا:

- استقبل الميناء بالأمس السفينة Larisse وعلى متنها 113 طن معدات بترولية قادمة من رأس شقير والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 50 شاحنة و11 سيارة.

- غادرت السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 80 شاحنة و18 سيارة.

- يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 70 شاحنة و14 سيارة.

- تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 98 شاحنة و7 سيارة.





ميناء نويبع:

- يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 36 شاحنة و1 سيارة.