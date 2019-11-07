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تداول 113 طن معدات بترولية بموانئ البحر الأحمر

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:54 ص
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تداول 113 طن معدات بترولية و410 شاحنة بضائع و51 سيارة.

ميناء سفاجا:
- استقبل الميناء بالأمس السفينة Larisse وعلى متنها 113 طن معدات بترولية قادمة من رأس شقير والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 50 شاحنة و11 سيارة.
- غادرت السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 80 شاحنة و18 سيارة.
- يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 70 شاحنة و14 سيارة.
- تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 98 شاحنة و7 سيارة.

ميناء نويبع:
- يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 36 شاحنة و1 سيارة.
- شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 78 شاحنة.
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الكلمات المفتاحية

ميناء نويبع ميناء سفاجا تداول السفن بموانئ البحر الأحمر اليوم

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