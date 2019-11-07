شيخ الأزهر: عاكفون على مقاومة تيارات التطرف.. ونثق في حكمة السيسي

قال الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام هو دين عصمة الدماء والأموال والأعراض، مضيفا أن الرسول أكد في خطبة الوداع على حرمة الأموال والدماء، وأنه لا فرق بين الناس إلا بالتقوى.





وأضاف "الطيب"، خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرسول أوصى بإتقاء الله في النساء، وضرورة وجود مبدأ التكافل في المجتمعات، منوها بأن المجتمعات التي لا تطبق مبدأ التكافل، وتقوم على الصراعات لا تجد إلا السقوط مصيرا.





وأشار إلى أن الرسول حذر من استباحة الدماء والأعراض، مؤكدا أن الأزهر عاكف على وضع خارطة لتجديد الخطاب الديني، ومقاومة تيارات الغلو والتطرف، معربا عن ثقة الأزهر في حكمة الرئيس السيسي في النهوض بالوطن والحفاظ عليه.



