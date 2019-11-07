طلب من السيسي للأئمة: أنا هحضر معاكم.. وعايز الناس كلها تشوفكم

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقدة ندوة أو مؤتمر للمناقشة حول الشأن العام سواء بمفهوم ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، معقبا: "أهل الدين هم الأولى بالحديث في الشأن العام".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي، أنه يجب الإعداد بشكل جيد للندوة، ويقوم الإعلام بتغطيتها، معقبا: "أنا هحضر معاكم.. عايزين الناس تفهم وتسمعكم وأنتم بتتكلموا".



