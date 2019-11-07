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طلب من السيسي للأئمة: أنا هحضر معاكم.. وعايز الناس كلها تشوفكم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقدة ندوة أو مؤتمر للمناقشة حول الشأن العام سواء بمفهوم ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، معقبا: "أهل الدين هم الأولى بالحديث في الشأن العام".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي، أنه يجب الإعداد بشكل جيد للندوة، ويقوم الإعلام بتغطيتها، معقبا: "أنا هحضر معاكم.. عايزين الناس تفهم وتسمعكم وأنتم بتتكلموا".

حيث يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بتكريم عدد من الأئمة، ويشارك في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف عدد من رجال الدولة ومنهم المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عدد من الأئمة، والشيوخ.
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مولد النبوي ذكرى المولد النبوى السيسي الأئمة أخبار مصر

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