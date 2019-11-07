Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول خطوة من محسن صالح في رئاسة لجنة التخطيط بالأهلي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
Advertisements
محسن صالح
محسن صالح
محمد الصو
Advertisements
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن تعيين محسن صالح المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، رئيسا للجنة التخطيط بالكرة خلفا للمستقيل الكابتن طه إسماعيل والذي إعتذر عن الإسمترار في منصبه لظروف صحية.

وكلف الكابتن محمود الخطيب، إدارة الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول، بتقديم ملف شامل وكامل للكابتن صالح، عن الصفقات المطلوبة واللاعبين المقرر تجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد عبد الحفيظ جلسة مع الكابتن محسن صالح للتناقش حول ملف إدارة الكرة، بوجود السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمعرفة متطلباته في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم، على راحة سلبية لمدة 4 أيام عقب ختام معسكره الودي في الإمارات العربية المتحدة، والتي عادت مساء أمس والذي استمر لمدة أسبوع كامل.

كما غادر فايلر، متجها إلى سويسرا للحصول على إجازة من أجل الإطمئنان على أسرته، خاصة أنه تعد الإجازة الأولى التي يحصل عليها منذ توليه المسئولية خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي أقيل بسبب سوء النتائج.

ومن المنتظر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته عقب الراحة بملعب التتش في الجزيرة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري العام.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، عن تحديد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لمباراة الفريق ضد الجونة، بمؤجلات الدوري العام.

وتتوقف مسابقة الدوري حاليا، بسبب استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

كما يستعد الأهلي لبداية مشواره في دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي النجم الساحلي التونسي في تونس يوم 29 من الشهر الجاري، لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محسن صالح لجنة التخطيط في الاهلي الدوري المصري اخبار الرياضة

أخبار تهمك

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ يوم

إدارة برشلونة تستقر على المدرب الجديد للفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 18 ساعة

أول خطوة من محسن صالح في رئاسة لجنة التخطيط بالأهلي

منذ 42 دقيقة

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ينفق 425 مليون يورو على "صفر كبير"

منذ نصف ساعة

"الأرصاد" تحذر من الطقس ليلا: انخفاض يصل إلى 10 درجات (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر رودريجو.. كريم بنزيما يتحول إلى "عبقري" ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. قرارات مهمة بشأن سد النهضة عقب اجتماع الدول الثلاث برعاية أمريكا

منذ أقل من ساعتين

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

المهندسين تستضيف إقامة فايلر وأسرته في القاهرة

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم عقب الراحة السلبية

رينيه فايلر يغادر الأهلي لأول مرة

الأهلي يسلم مقاسات وجه مروان محسن للشركة الإسبانية

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

فايلر يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لتسويق نجم الفريق خارجيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:05 ص

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

05:26 ص

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

05:54 ص

"الأرصاد" تحذر من الطقس ليلا: انخفاض يصل إلى 10 درجات (فيديو)

09:58 ص

عاجل.. قرارات مهمة بشأن سد النهضة عقب اجتماع الدول الثلاث برعاية أمريكا

09:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status