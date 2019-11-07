أول خطوة من محسن صالح في رئاسة لجنة التخطيط بالأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن تعيين محسن صالح المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، رئيسا للجنة التخطيط بالكرة خلفا للمستقيل الكابتن طه إسماعيل والذي إعتذر عن الإسمترار في منصبه لظروف صحية.



وكلف الكابتن محمود الخطيب، إدارة الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول، بتقديم ملف شامل وكامل للكابتن صالح، عن الصفقات المطلوبة واللاعبين المقرر تجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن يعقد عبد الحفيظ جلسة مع الكابتن محسن صالح للتناقش حول ملف إدارة الكرة، بوجود السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمعرفة متطلباته في الانتقالات الشتوية المقبلة.



وحصل الفريق الأول لكرة القدم، على راحة سلبية لمدة 4 أيام عقب ختام معسكره الودي في الإمارات العربية المتحدة، والتي عادت مساء أمس والذي استمر لمدة أسبوع كامل.



كما غادر فايلر، متجها إلى سويسرا للحصول على إجازة من أجل الإطمئنان على أسرته، خاصة أنه تعد الإجازة الأولى التي يحصل عليها منذ توليه المسئولية خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي أقيل بسبب سوء النتائج.



ومن المنتظر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته عقب الراحة بملعب التتش في الجزيرة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري العام.



وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، عن تحديد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لمباراة الفريق ضد الجونة، بمؤجلات الدوري العام.



وتتوقف مسابقة الدوري حاليا، بسبب استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



كما يستعد الأهلي لبداية مشواره في دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي النجم الساحلي التونسي في تونس يوم 29 من الشهر الجاري، لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".