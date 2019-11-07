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كلمات مثيرة من جوارديولا عن وقوف "والكر" حارسا للمرمى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:15 ص
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والكر
والكر
علي نبوي
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أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بلاعبه والكر بعدما شارك كحارس مرمى في مباراة السيتي أمام أتالانتا الإيطالي عقب طرد زميله كلاوديو برافو.

وكان البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي قد تعرض للإصابة في مباراة الأمس، ليخرج من المباراة ويحل زميله كلاوديو برافو بديلًا له ليحصل على البطاقة الحمراء قبل النهاية بدقائق قليلة ويضطر جوارديولا بإشراك الظهير الأيمن والكر بدلًا من برافو، ونجح في إنقاذ فريقه من فرصة خطيرة ليخرج فريقه متعادلًا بهدف لكل فريق.

وقال جوارديولا :"والكر اقترح ذلك (أن يكون حارس) لشجاعته وسرعته، تهانينا له لمساعدة الفريق من هذا المركز".

وعن إصابة إيدرسون قال :"كانت إصابة عضلية وكانت مجازفة أن نجعه يُكمل اللعب لكونه كان يشعر بالألم في أواخر الشوط الأول، لا نعلم عن أي تفاصيل حتى الآن".

وأضاف :"عليك أن ترفع القبعة لأتلانتا، رأيناهم يلعبون أسبوع تلو الآخر، نحن نعلم كم هم جيدين، اسألوا فرق في الدوري الإيطالي ليخبروكم عن مدى صعوبة مواجهتهم، نحن أخذنا منهم أربع نقاط وهذا شيء جيد".
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الكلمات المفتاحية

والكر مانشستر سيتي جوارديولا اخبار الرياضة

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