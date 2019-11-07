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برشلونة ينفق 425 مليون يورو على "صفر كبير"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
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برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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سلطت صحيفة "سبورت" الكتالونية الضوء على تعاقدات نادي برشلونة في الفترة الأخيرة والتي لم ينجح منها أحد مع الفريق حتى الآن.

وأفادت الصحيفة إن برشلونة أنفق ٤٢٥ مليون يورو للتعاقد مع الثلاثي عثمان ديمبلي من بوروسيا دورتموند وفيليب كوتينيو من ليفربول والفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

وأضافت الصحيفة بأن الثلاثي لم يقدم بصمة في الفريق الكتالوني حيث غادر كوتينيو بعد موسم ونصف قضاه داخل الفريق وانتقل لبايرن ميونيخ معارًا، كما أن ديمبلي يعاني من كثرة الإصابات، فيما لم يتمكن جريزمان من الظهور بمستوى مميز حتى الآن مع الفريق.
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الكلمات المفتاحية

ميسي ليفربول جريزمان برشلونة الدوري الانجليزي الدوري الاسباني

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