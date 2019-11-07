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عاجل.. صاروخ أمريكي يسقط على اليابان

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:54 ص
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صاروخ أمريكي
صاروخ أمريكي
وكالات
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كشفت وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس، عن معلومات صحفية، أفادت بسقوط صاروخ على الأرض قرب قرية يابانية.

 

ووفقًا للوكالة، أن الصاروخ الذي سقط على أرض اليابان، صاروخ خاص بإحدى مقاتلات "إف-16" الأمريكية.

 

وذكرت المعلومات الصحفية، أن الصاروخ سقط  بعد أن انفصل عن المقاتلة الأمريكية أثناء قيامها برحلة تدريبية في السماء فوق ميدان التجارب التابع لمركز التدريب الأمريكي في اليابان.

 

إحدى قنوات التلفزيون الياباني، قالت إن الصاروخ سقط على الأرض في مكان يبعد خمسة كيلومترات تقريبا عن ميدان التجارب. ولم يتم الإعلان عن أضرار أو إصابات. وبدأ العسكريون الأمريكيون يبحثون عن الصاروخ التدريبي المفقود.

 

وطالبت وزارة الدفاع اليابانية الولايات المتحدة بتقديم المزيد من المعلومات عن الحادث.

 

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