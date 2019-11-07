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عاجل.. قرارات مهمة بشأن سد النهضة عقب اجتماع الدول الثلاث برعاية أمريكا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:45 ص
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سد النهضة
سد النهضة
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علق سامح شكري، وزير الخارجية، على الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن حول سد النهضة الأثيوبي، برعاية أمريكية وبمشاركة رئيس البنك الدولي.

وزير الخارجية، كشف عن أن الاجتماعات أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولًا زمنيًا واضحا ومحددا.

ونوه الوزير، بأنه تقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقائين في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.

الوزير جدد تأكيده تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميق، لرعاية الرئيس دونالد ترامب لهذه المفاوضات واستقباله للوزراء الثلاثة والدور البناء والمحوري الذي يضطلع به الرئيس ترامب والولايات المتحدة، وبما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأفريقي.

ولفت الوزير إلى الدور البناء لوزير الخزانة الأمريكي والاهتمام الذي أولاه لهذا الموضوع وترؤسه للاجتماع الذي عقد مع وزراء الدول الثلاث.

وعاد الوزير ليؤكد أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لاطلاع دوائر الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري، وبما يؤكد على عدالته في إطار التنسيق من قبل مؤسسات الدولة وما توليه من أولوية لهذا الملف الحيوي.
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وزير الخارجية مفاوضات سد النهضة سد النهضة سامح شكري دونالد ترامب ترامب السيسي الرئيس السيسي

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