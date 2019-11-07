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سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 7 نوفمبر 2019.. العملة الأمريكية تستقر لليوم الثاني
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:46 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 7 نوفمبر 2019، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس بعد تراجعات كبيرة تشهدها العملة الأمريكية في البنوك المصرية خلال تعاملات الفترة الماضية، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.
شهد سعر الجنيه ارتفاعًا كبيرا مقابل الدولار الامريكي في البنوك خلال الفترة الماضية مسجلًا أعلى مستوياته منذ عامين في ظل توقعات باستقرار الاسعار حتى نهاية العام الجارى
اسعار الدولار اليوم الخميس
سجل سعر الدولار في بنك البركة 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.9 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجلت اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.0 للشراء ، و16.17 للبيع، وسجلت اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.11، و16.20.
أسعار الدولار في العالم اليوم
تراجعت أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، لتعود الإستقرار بعدها، وتراجع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 1.1083 دولار، وهبط سعر الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 109 ين، فيما استقر سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2879 دولار.
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