سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 7 نوفمبر 2019.. العملة الأمريكية تستقر لليوم الثاني

سعر الدولار اليوم في مصر





استقر سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 7 نوفمبر 2019، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس بعد تراجعات كبيرة تشهدها العملة الأمريكية في البنوك المصرية خلال تعاملات الفترة الماضية، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.





شهد سعر الجنيه ارتفاعًا كبيرا مقابل الدولار الامريكي في البنوك خلال الفترة الماضية مسجلًا أعلى مستوياته منذ عامين في ظل توقعات باستقرار الاسعار حتى نهاية العام الجارى





اسعار الدولار اليوم الخميس

سجل سعر الدولار في بنك البركة 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.



