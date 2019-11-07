في ظروف غامضة.. وفاة هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي

وفاة هيثم أحمد زكي





توفي الفنان هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة لراحلة هالة فؤاد فجر اليوم الخميس الموافق 7/11/2019، في ظروف غامضة.





وكشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي البالغ من العمر 35 عاما، وابن أحمد زكي الوحيد، قائلا "توفي هيثم أحمد زكي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية"، وبصورة فجائية وفقا للتقارير الطبية".





هيثم أحمد زكي





الميلاد/ كان في 4/4/ 1984

الوفاة/ 7/11/2019

السن/ 35 عاما

المهنة/ ممثل مثل والد الفنان أحمد زكي ووالدته الفنانة هالة فؤاد





أهم أعمال هيثم أحمد زكي السينماية والتلفيزيونية





كف القمر 2011

نقطة دم 2011

سكر مر 2016

الكنز 2017

الكنز الجزء الثاني 2018

دوران شبرا 2011

الصفعة 2012

السبع وصايا 2014

أستاذ ورئيس قسم 2015

كلبش2 - 2018





أحمد زكي