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في ظروف غامضة.. وفاة هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:16 ص
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هيثم أحمد ذكي
هيثم أحمد ذكي
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وفاة هيثم أحمد زكي

توفي الفنان هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة لراحلة هالة فؤاد فجر اليوم الخميس الموافق 7/11/2019، في ظروف غامضة.

وكشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي البالغ من العمر 35 عاما، وابن أحمد زكي الوحيد، قائلا "توفي هيثم أحمد زكي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية"، وبصورة فجائية وفقا للتقارير الطبية".

هيثم أحمد زكي

الميلاد/ كان في 4/4/ 1984
الوفاة/ 7/11/2019
السن/ 35 عاما
المهنة/ ممثل مثل والد الفنان أحمد زكي ووالدته الفنانة هالة فؤاد

أهم أعمال هيثم أحمد زكي السينماية والتلفيزيونية

كف القمر 2011
نقطة دم 2011
سكر مر 2016
الكنز 2017
الكنز الجزء الثاني 2018
دوران شبرا 2011
الصفعة 2012
السبع وصايا 2014
أستاذ ورئيس قسم 2015
كلبش2 - 2018

أحمد زكي
توفي الفنان أحمد زكي 27 مارس 2005 عن عمر ناهز 55 عاما، بسبب سرطان في الرئة، ولم يكمل تصوير فيلم حليم الذي قام فيما بعد نجله هيثم أحمد زكي بتصويره.

هالة فؤاد
رحلت الفنانة هالة فؤاد في 10 مايو 1993 طليقة الفنان الراحل أحمد زكي ووالدة الفنان هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز 35 سنة بعد صراع مع مرض السرطان.
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