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"الأرصاد" تحذر من الطقس ليلا: انخفاض يصل إلى 10 درجات (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:58 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت، ولكن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد اليوم، حيث سيكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفية إلى متوسطة الشدة على جنوب البلاد، وحلايب وشلاتين، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك اليوم وغدا.

وحذرت من وجود شبورة كثيفة في الصباح الباكر، وهو أمر طبيعي في هذا التوقيت، مناشدة السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، منوهة بأن هناك انخفاض بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى بنحو 10 درجات.
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