Advertisements
Advertisements
Advertisements

انهيار سقف مسرح على الجماهير في بريطانيا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:04 ص
Advertisements
انهيار سقف
انهيار سقف
وكالات
Advertisements

أفادت وكالة رويترز، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بانهيار جزئي لسقف في مسرح بيكاديلي في العاصمة البريطانية لندن.

 

وذكرت الوكالة، أن انهيار السقف تسبب في إصابات طفيفة، وتوقف عرض مسرحية "وفاة بائع متجول" لأرثر ميلر، وإخراج الجمهور من قاعة العرض.

 

وعلى الفور تم استدعاء الشرطة إلى مسرح "وست إند"، حيث كان الممثل الأمريكي وندل بيرس، يؤدي دور ويلي لومان بطل المسرحية التي كتبها ميلر في عام 1949.

 

وفي بيان للشرطة قالت فيه: "الجميع أخرجوا من المسرح، وعانى عدد قليل من إصابات طفيفة". وقالت فرقة الإطفاء في لندن إنه جرى إخراج 1100 شخص من المسرح بعد سقوط جزء من السقف.

 

ولفتت "رويترز" إلى قول بيرس، الذي اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني (ذا واير) وفيلم (سيلما) في عام 2014 لرواد المسرح من خلال رسالة عبر "تويتر": "أود أن أشكركم جميعا على الإخلاء الآمن. نعتذر ونشعر بالسرور لأن أحدا لم يصب بأذى".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لندن بريطانيا انهيار سقف مسرح الجماهير

أخبار تهمك

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ يوم

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 17 ساعة

إدارة برشلونة تستقر على المدرب الجديد للفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد آخر فيديو يجمع بين هيثم أحمد زكي ووالده قبل وفاته

منذ حوالي 7 ساعات

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 4 ساعات

"واجع قلبي طول عمرك".. ناهد السباعي تودع هيثم أحمد زكي برسالة مؤثرة

منذ حوالي 3 ساعات

رصد مكان سيف الإسلام القذافي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ساديو ماني يرد ويحرج جوارديولا

منذ ساعة و نصف

3 نتائج إيجابية من مباحثات سد النهضة في واشنطن.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يشكل لجنة للتحقيق في انهيار جزئي بنادي الإدارة المحلية

مصرع شخص في انهيار جزئي في عقار سكني بغرب الإسكندرية

انهيار جزئي لسقف أحد المنازل بقرية الروضة في المنوفية.. وقرار عاجل من المحافظ (صور)

انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)

انهيار جزئي لمنزل قديم بالغربية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:26 ص

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

05:54 ص

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

02:24 ص

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

02:25 ص

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status