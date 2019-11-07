انهيار سقف مسرح على الجماهير في بريطانيا

أفادت وكالة رويترز، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بانهيار جزئي لسقف في مسرح بيكاديلي في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت الوكالة، أن انهيار السقف تسبب في إصابات طفيفة، وتوقف عرض مسرحية "وفاة بائع متجول" لأرثر ميلر، وإخراج الجمهور من قاعة العرض.

وعلى الفور تم استدعاء الشرطة إلى مسرح "وست إند"، حيث كان الممثل الأمريكي وندل بيرس، يؤدي دور ويلي لومان بطل المسرحية التي كتبها ميلر في عام 1949.

وفي بيان للشرطة قالت فيه: "الجميع أخرجوا من المسرح، وعانى عدد قليل من إصابات طفيفة". وقالت فرقة الإطفاء في لندن إنه جرى إخراج 1100 شخص من المسرح بعد سقوط جزء من السقف.

ولفتت "رويترز" إلى قول بيرس، الذي اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني (ذا واير) وفيلم (سيلما) في عام 2014 لرواد المسرح من خلال رسالة عبر "تويتر": "أود أن أشكركم جميعا على الإخلاء الآمن. نعتذر ونشعر بالسرور لأن أحدا لم يصب بأذى".