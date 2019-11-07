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عاجل.. محتجون يغلقون مصرف لبنان بطرابلس

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:48 ص
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احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
وكالات
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أغلق محتجون، صباح اليوم الخميس، مصرف لبنان بطرابلس ومنعوا دخول الموظفين إلى المبنى، حسبما ذكرت قناة العربية، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.

 

وقد أعلنت جمعية مصارف لبنان، أن البنوك اللبنانية سوف تظل مغلقة، وذلك بسبب بواعث القلق المرتبطة بالسلامة وسط احتجاجات عارمة في البلاد على أن يعاد فتحها فور استقرار الوضع.

 

وبحسب وكالة "رويترز"، أوضح بيان للجمعية بثته الوكالة الوطنية للإعلام "عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجَراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الجاري من خلال أجهزة الصراف الآلي".

 

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان لإسقاط الحكومة والنظام القائم في البلاد، رغم محاولات السلطة السياسية احتواء الاحتجاجات.

 

ويتمسك المحتجون بالشارع، فيما تسيطر حالة الشلل التام في مختلف المناطق اللبنانية وسط إقفال عدد من الطرق في البقاع والشمال والجنوب وبيروت، ما دفع المصارف اللبنانية والمدارس والجامعات والاسواق التجارية إلى الإقفال طوعاً.

 

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