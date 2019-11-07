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ماذا قدّم الفيوم في 3 جولات بالقسم الثاني

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:16 ص
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الفيوم
الفيوم
مصطفى الجندي
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم الاستعداد للجولة الرابعة من مجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني.


ولعب الفريق الفيومي من قبل ثلاث مباريات منذ بداية الموسم الجديد، حيث نجح في الفوز على الألومنيوم بالجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد عبد الباقي، وابراهيم الشافعي، ثم تلقى الفيومي هزيمين من تليفونات بني سويف والبنك الأهلي بهدف دون مقابل.


وتضم قائمة فريق الفيوم للموسم الجديد كلا من : حمادة الدسوقي وإسلام عماد واحمد البحيرى ومحمود الحسيني وزكريا أحمد وأحمد سعد ومحمد عيد و كريم سيد و أحمد زكي و أحمد إبراهيم تيمور وأيمن شوقي و جابر جابر ومحمد محمود دونجا وطاهر هارون و كريم الشافعي و أحمد عماد و أحمد عبد العزيز ومحمد رفعت و أحمد عبد الباقي و أحمد السيد واحمد عويس معتوق وعمرو عاطف وأحمد بليدي و عصام عمران .

وتمثلت صفقات الفيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية فى ضم كلا من عمرو الفيومي وحمادة الدسوقي وزكريا أحمد و إسلام عماد وزكريا أحمد وجابر جابر وأحمد عماد و أحمد عبد العزيز و أحمد السيد وأحمد عويس معتوق وعمرو عاطف وأحمد بليدي .

ويقود الفيوم جهاز فنى مكون من محمد محمد محسن ابو جريشة مديرا فنيا وسعيد ابراهيم مدربا عاما واحمد لطيف مدرب وحمادة السيد مدربا لحراس المرمى وخالد محمود مديرا اداري ونادى رجب ادارى وأحمد عبد الناصر علاج طبيعى .

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 9 نقاط

2- التليفونات 7 نقاط

3- البنك الأهلي 7 نقاط

4- بترول أسيوط 6 نقاط

5- شباب قنا 6 نقاط

6- الفيوم 3 نقاط

7- الالومنيوم 3 نقاط

8- الاعلاميين نقطتين

9- ديروط نقطتين

10- طهطا نقطتين

11- سوهاج نقطة وحيدة

12- المنيا نقطة وحيدة

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كرة القدم في اليوم البح الأهلي

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