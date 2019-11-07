في عيد ميلاده.. حقائق وأرقام لا تفوتك من مشوار أبوتريكة مع الأهلي والمنتخب

أصبح يوم 7 نوفمبر من كل عام بمثابة عيدًا للجماهير المصرية العاشقة للساحرة المستديرة، حيث أنه اليوم الذي شهد مولد واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم في مصر والوطن العربي وقارة إفريقيا، ألا وهو نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة صاحب المسيرة الحافلة بالإنجازات والبطولات والأرقام القياسية، والذي نجح خلال مشواره بالملاعب أن يكسب حب واحترام الجمهور المصري بمختلف إنتماءاته.





محمد أبوتريكة من مواليد 7 نوفمبر لعام 1978 (41 عامًا) في قرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، تخرج من كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة، متزوج ولديه 4 أطفال، بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف نادي الترسانة عام 1990 وتم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 1997 وتألق بشكل لافت للأنظار مما دفع إدارة الأهلي للتعاقد معه ليبدأ مسيرة حافلة بالنجاحات مع المارد الأحمر ومنتخب مصر حقق خلالها العديد من البطولات.





ماذا قدم محمد أبوتريكة مع الأهلي ؟





دافع محمد أبوتريكة عن ألوان قميص النادي الأهلي قرابة الـ 10 سنوات وتحديدًا منذ انتقاله للقلعة الحمراء موسم 2003- 2004 وحتي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عام 2013، وحقق خلال تلك الفترة الكثير من الإنجازات والبطولات رفقة الأهلي.





خاض "تريكة" مع الأهلي 287 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية (164 مباراة بالدوري الممتاز – 17 مباراة بكأس مصر – 5 مباريات بالسوبر المصري – 90 مباراة بالبطولات الإفريقية – 11 مباراة ببطولة كأس العالم للأندية)





نجح محمد أبوتريكة في تسجيل 126 هدفًا بقميص النادي الأهلي بواقع (97 هدفًا بالدوري الممتاز – 9 أهداف بكأس مصر – هدفين بكأس السوبر المصري – 32 هدفًا ببطولات إفريقيا – 4 أهداف بكأس العالم للأندية)





وكانت مباراة الأهلي ضد طنطا في كأس مصر موسم 2003 – 2004 المباراة الرسمية الأولي لـ"تريكة" بقميص المارد الأحمر، واستطاع إحراز هدفي الفوز للفريق حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي 2-0.





ويمتلك "أبوتريكة" سجلًا حافلا بالبطولات مع الأهلي حيث حصد 23 لقبًا خلال مشواره مع الفريق جاءت كالتالي:





- الدوري المصري الممتاز (7 مرات): 2004 / 2005، 2005/2006، 2006 / 2007، 2007 / 2008، 2008 / 2009، 2009 / 2010، 2010 / 2011.





- كأس مصر (مرتين): 2005 / 2006، 2006 / 2007





- السوبر المصري (6 مرات): 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012





- دوري أبطال إفريقيا (5 مرات): 2005، 2006، 2008، 2012، 2013





- السوبر الإفريقي (3 مرات): 2005، 2006، 2008





ولم يحصد محمد أبوتريكة لقب بطولة الكونفيدرالية مع النادي الأهلي، وكذلك لقب البطولة العربية خلال مشواره مع المارد الأحمر، بينما توج مع الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية عام 2006.





لعب "تريكة" مباراته الأخيرة مع الأهلي ضد فريق جوانزوا إيفرجراند الصيني في كأس العالم للأندية عام 2013، وخسر الأهلي 2 – 0، ولم يشارك المارد الأحمر في البطولة منذ تلك النسخة حيث فشل خلال السنوات الماضية ومنذ اعتزال "الماجيكو" في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والتأهل للمونديال.





أرقام محمد أبوتريكة مع منتخب مصر





لعب محمد أبوتريكة مع منتخب مصر 104 مباراة دولية خلال 9 سنوات بداية من عام 2004 وحتي اعتزاله عام 2013، ونجح في تسجيل 38 هدفًا بقميص المنتخب الوطني كان أولها في شباك ترنداد وتوباجو في مباراة ودية جمعت المنتخبين في مارس 2004 وانتهت بفوز الفراعنة 2-1.





حقق محمد أبوتريكة 4 بطولات رفقة منتخب مصر، لقب بطولة أمم إفريقيا "مرتين" عامي 2006، 2008، وذهبية دورة الألعاب العربية عام 2007، ولقب بطولة الأمم الإفريقية العسكرية عام 2004، كما شارك في دورة الألعاب الأوليمبية (لندن 2012)، وسجل هدفين.