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ساديو ماني: لم لا أمثل السقوط لأحصل على ركلات جزاء

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:02 ص
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ليفربول والسيتي
ليفربول والسيتي
الفجر الرياضي
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شدد ساديو ماني نجم فريق ليفربول على حكم مباراتهم ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي سيضعه تحت المجهر قليلاً، بسبب حديث المدرب بيب جوارديولا عن إدعاء السقوط قبل القمة المرتقبة بينهما يوم الأحد المقبل.

 

وقال جوارديولا هذا الأسبوع عن أن ماني يدعي السقوط في بعض الأحيان، بعد حصوله على إنذار في الشوط الأول ضد أستون فيلا، لكن مدرب السيتي تراجع عن تصريحاته بعد ذلك.

 

وأوضح ماني أن موعد اتهامات جوارديولا ليس من قبيل المصادفة قائلًا: "لوسائل إعلام بريطانية أعتقد أن هذا ذكاء منه للفت انتباه الحكم لكني سألعب بأسلوبي كما أفعل دائماً".

 

وأشار المهاجم السنغالي إلى أن هذه التصريحات لم تشغل باله كثيراً مضيفًا: لم ألفت انتباهي لما قاله لأنه جزء من كرة القدم، لو كان إدعاء السقوط سيمنحني ركلة جزاء سأفعل ذلك، لما لا؟، لكن مدربي يورجن كلوب كان محقاً، لا أدعي السقوط".

 

 

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربول ساديو ماني الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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