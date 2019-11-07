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"HBO": مشاهد بيتر دينكليج كانت دائما تصمد خلال إعادة تصوير حلقات من "صراع العروش"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:31 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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في عمل درامي بحجم صراع العروش من الطبيعي أن تشهد العديد من الحلقات حالات متكررة من التعديلات، بتكرار تصوير المشاهد للوصل لصورتها الأكمل.

وكشف أحد المسئولين بشبكة HBO المنتجة للمسلسل، عن تفاصيل تتعلق بالحلقات التي كانت كارثية في المرة الأولى من تصويرها، وأضطر الأستوديو لإعادة صناعتها بالكامل.

وقالت الصحيفة، أن من اكثر الحلقات التي طبق عليها قرار إعادة التصوير، حلقة بعنوان pilot، في الموسم الأول، وذكرت أن المخرجون اضطروا لإعادة تصوير كافة المشاهد بها بالكامل فيما عدا مشاهد بيتر دينكليج.

وأوضحت الصحيفة، أنه بخلاف هذه الحلقة، شهد المسلسل العديد من الحالات المشابهة، كانت دائما المشاهد الخاصة ببيتر دينكليج تصمد في حالات التعديلات، لإتقانه لتصوير مشاهده دون الحاجة لإعادة تصويرها من جديد.

وكانت قد أعلنت شبكة HBO عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن بدء عملها على مسلسل جديد تابع لقصة صراع العروش، ستدور أحداثه قبل 300 عام من أحداث مسلسل صراع العروش.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل سيخصص عن منزل التنانين، وسيكون عنوانه HOUSE OF DRAGON، وستتخصص أحداثه عن أسرة تارجيريان، التي كانت شخصية دانيريس تارجيريان الأخيرة منها، والتي جسدتها النجمة إيميليا كلارك في مسلسل صراع العروش.

ووفقا لمنشور شبكة HBO، فإن أحداث المسلسل ستؤخذ من رواية جورج آر آر مارتن، Fire & Blood، وسيشارك في كتابته "ريان كوندال".

وكانت قد اتخذت شبكة HBO التليفزيونية الأمريكية قرارا بوقف تصوير مسلسل آخر مشتق من القصة، كانت ستجسد به دور البطولة النجمة الكبيرة ناعومي واتس، وكانت ستدور أحداثه قبل 1000 عام من أحداث مسلسل صراع العروش، حيث كانت ستروى به قصة الرجال الأوائل، وظهور شخصيات "وايت ووكرز".

يذكر انه خلال منتصف عام 2019، احتفل نجوم مسلسل صراع العروش بتكريم بجائزة أفضل مسلسل درامي لعام 2019، بحفل جوائز "إيمي" في نسخته رقم 71 للعام الجاري.

ونال الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش، نصيب الأسد من العدد الإجمالي للترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة مختلفة، حصد منهم جائزتين فقط هما أفضل ممثل مساعد بمسلسل درامي، وأفضل مسلسل درامي للعام.
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