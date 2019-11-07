الصين تعلن عن تطوير شبكة الجيل السادس بعد أقل من أسبوع من بدء تشغيل "الخامس"

أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، في بيان صحفي، أن الصين بدأت البحث رسميًا عن معايير الشبكات اللاسلكية الجيل السادس. و

يأتي الادعاء، بعد أقل من أسبوع من تقديم بكين أحدث معايير الجيل الخامس بسرعة عالية.