أميرة هانى تودع هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

عبرت الفنانة أميرة هاني، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشرت صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي برفقه خطيبته، وعلقت على الصورة قائلة :"قلبي واجعني قوي يا رب يا رب يا رب إرحمه و اغفر له و ارحم جميع امواتنا مفيش حاجة تغلي عليك، ربنا يصبرك يا إنچي ربنا يصبرك حبيبتي و يربط علي قلبك هو دلوقتي عريس بس في الجنة إن لله و إن إليه راجعون، هيثم أحمد زكي، نرجوا الدعاء له و قراءة الفاتحة".





غيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس الموافق 7نوفمبر، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.





بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.





